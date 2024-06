Scandale choc dans l’intelligence artificielle : découvrez cette startup IA accusée de vol de contenu, tous les détails révélés

Découvrez pourquoi l’IA de Perplexity est au cœur de la polémique et ce que cela implique pour l’avenir de l’IA.

Perplexity AI, une startup de moteur de recherche IA évaluée à plus d’un milliard de dollars, est sous le feu des critiques pour son utilisation présumée du contenu des éditeurs sans attribution adéquate. Accusée de « voler » le travail de publications comme Forbes et Wired, Perplexity fait face à des allégations sérieuses et à la menace de poursuites judiciaires.

A lire aussi :

Les accusations de Forbes

Le 6 juin, Forbes a publié un article d’investigation sur la startup d’IA-drone de l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt. Le lendemain, Perplexity a utilisé sa nouvelle fonctionnalité « Perplexity Pages » pour générer une page web sur le même sujet et l’a envoyée à ses abonnés. John Paczkowski, rédacteur en chef chez Forbes, a accusé Perplexity sur X (anciennement Twitter) de « voler » leur contenu en citant Forbes et d’autres sources de manière peu visible.

La réponse de Perplexity

Le PDG de Perplexity, Aravind Srinivas, a remercié Paczkowski pour avoir signalé le problème et a reconnu que le produit avait des « bords rugueux« . Il a promis que les sources seraient plus facilement trouvées et mieux mises en avant. Perplexity a mis à jour la page générée par l’IA pour citer plus clairement le travail de Forbes, mais le podcast généré par l’IA sur le sujet ne mentionnait toujours pas Forbes dans l’audio. Forbes a ensuite publié une déclaration accusant Perplexity de « voler » plusieurs articles d’autres publications, dont CNBC et Bloomberg.

Menaces de poursuites judiciaires

Forbes a envoyé une lettre au PDG de Perplexity exigeant des modifications dans les citations des articles générés par l’IA et demandant un remboursement pour les revenus publicitaires générés à partir des pages basées sur le reportage de Forbes. Forbes a donné un délai de 10 jours pour une réponse, menaçant de prendre « toute action nécessaire » pour protéger ses droits.

Enquête de Wired sur le web scraping de Perplexity

Wired a mené une enquête sur Perplexity, découvrant que l’IA de la startup paraphrasait parfois les articles de Wired de manière inexacte et avec une attribution minimale. Wired a également affirmé que Perplexity contournait les indications des éditeurs via le code de leurs sites web interdisant le scraping par des IA. Wired a identifié une « adresse IP secrète » qui, selon eux, était liée à Perplexity.

Réaction de Perplexity aux allégations

Srinivas a répondu à Wired en déclarant que leurs questions reflétaient une « incompréhension profonde et fondamentale de la façon dont Perplexity et Internet fonctionnent« . Un porte-parole de Perplexity n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Business Insider avant la publication de leur article.

Les implications pour l’avenir de l’IA

Ces controverses mettent en lumière les défis auxquels les entreprises d’IA sont confrontées en matière de respect des droits d’auteur et d’attribution. La capacité de Perplexity à agréger des informations en temps réel est impressionnante, mais elle soulève des questions sur la manière dont ces données sont utilisées et attribuées.

Les prochaines étapes pour Perplexity

Pour éviter de futurs conflits, Perplexity devra peut-être revoir ses pratiques de scraping et d’attribution. Les startups d’IA doivent naviguer dans un environnement de plus en plus complexe où le respect des droits des créateurs de contenu est crucial. La réponse de Perplexity aux menaces de poursuites judiciaires et aux enquêtes médiatiques déterminera en grande partie sa capacité à maintenir sa position sur le marché.

Les enjeux pour les utilisateurs d’IA

Pour les utilisateurs et les développeurs d’IA, cette situation souligne l’importance de l’éthique et de la transparence. Alors que les outils d’IA deviennent de plus en plus sophistiqués, les attentes en matière de responsabilité et de respect des droits de propriété intellectuelle augmentent également. Les entreprises comme Perplexity devront adapter leurs stratégies pour répondre à ces attentes.