SC Verl contre VfB Lübeck en direct à la télévision, en direct et en direct aujourd’hui

En 3ème championnat aujourd’hui, il y a un duel entre le SC Verl et le VfB Lübeck. Tout ce que vous devez savoir sur le jeu et diffusé à la télévision et en direct est disponible ici sur SPOX.

Les deux clubs jouent le match du lundi pour la première fois cette saison – c’est donc aussi le premier match du lundi en 3e division pour les deux équipes promues. Alors que les deux derniers matchs ont été annulés par Verl, le VfB Lübeck a célébré ses deux premières victoires de la saison sur ces deux jours de match.

3ème championnat: SC Verl contre VfB Lübeck – temps, lieu

Le coup d’envoi du match d’aujourd’hui est à 19 h. Le Sportclub Arena de Verl sert de lieu pour cela.

© imago images / Dunhölter

3e ligue: SC Verl vs. VfB Lübeck en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

Vous ne pouvez suivre le match d’aujourd’hui que chez Magenta Sport. Le reporting commence là-bas à 18h45 avec le personnel suivant:

Commentaire: Christian Strasbourg

Christian Strasbourg Modération: Gari Paubandt

En tant que client Telekom, vous avez un avantage avec Magenta Sport. Les douze premiers mois sont sur la maison, après cela l’abonnement vous coûte 4,83 euros par mois. Le forfait comprend également la Bundesliga de basketball et la Bundesliga de hockey sur glace. Sans abonnement Telekom, un abonnement mensuel de 16,53 EUR est dû. Mais vous pouvez également souscrire un abonnement annuel, qui vous coûte 9,70 euros par mois.

3e championnat: SC Verl – VfB Lübeck en direct aujourd’hui dans le téléscripteur

SPOX accompagne toute la saison de la 3e division dans le téléscripteur en direct. Vous ne manquerez pas non plus un point culminant à Verl-Lübeck.

SC Verl contre VfB Lübeck: les derniers duels en un coup d’œil

Le dernier duel entre les deux équipes remonte à quelques jours. La dernière fois qu’ils se sont affrontés, c’était en 2008. À ce moment-là, le SC Verl a gagné 1-0.

concurrence Date Accueil client Résultat Regionalliga 09.03.2008 1: 0 Regionalliga 01.09.2007 0: 3 Regionalliga 06.04.2002 0: 2 Regionalliga 07.10.2001 2: 1 Regionalliga 19.05.2001 2: 0 Regionalliga 12.11.2000 0: 0

3. Ligue: Le tableau avant Verl contre Lübeck

Le SC Verl n’a disputé que sept matchs en raison de deux échecs de jeu. Si l’équipe remporte les trois matchs, elle pourrait même être au sommet. Lübeck, en revanche, vient de prendre de l’ampleur récemment. Mais la Ligue hanséatique sait aussi que chaque point peut être vital pour rester dans la ligue.