SC Freiburg – 1. FSV Mainz 05 1: 3: Le tour du chapeau de Mateta aplatit SCF

Emmené par le fort Jean-Philippe Mateta, le 1. FSV Mainz 05 a célébré sa première victoire tant attendue et a passé la lanterne rouge à Schalke 04. Grâce à un triplé du Français qui avait fait match nul contre Fribourg il y a un an et demi, l’ancien bas de la ligue s’était imposé 3-1 (3-0) au Sport-Club lors de la 8e journée de Bundesliga.

Mateta a marqué à la 2e, 34e et 40e minute pour l’équipe de Mayence, qui compte désormais quatre points sur son compte. Pour Mateta, c’était les buts numéro six à huit contre le SC. L’entraîneur dénombré Jan-Moritz Lichte s’est donné un répit grâce au succès. En revanche, les inquiétudes grandissent à Fribourg – après le septième match sans victoire consécutive, le SC n’a que deux points de plus que le FSV. Le but de Nils Petersen (63e) n’a pas changé cela.

Lors du match fantôme au stade de la Forêt-Noire, la défense des hôtes y pensait encore, Mateta ayant marqué son cinquième but de la saison après 61 secondes. Quelques minutes plus tard seulement, l’attaquant, de nouveau libre, avait son deuxième but sur pied, mais rejetait le ballon au loin lorsqu’il tentait une passe en croisée (9e).

Le Fribourg, qui a raté le sud-coréen Chang-Hoon Kwon infecté par le coronavirus, Amir Abrashi (mise en quarantaine après un match international) ainsi que Lukas Kübler, Mark Flekken et Janik Haberer, ont commis un nombre incroyable d’erreurs sur la défensive. Mateta a raté sa prochaine grande chance face au gardien du SC Florian Müller (12e), prêté par Mayence. À ce stade, le jeu aurait pu être décidé.

L’exploitation une fois de plus insuffisante des opportunités par Mainzer, qui a dû se passer de son capitaine Danny Latza, interdit aux jaunes, et des blessés Philipp Mwene et Adam Szalai, a été le seul milieu positif de la première mi-temps du point de vue de Fribourg. Le SC n’aurait pas pu se plaindre d’avoir trois ou quatre buts de retard.

Nils Petersen marque pour Fribourg

Après environ une demi-heure, Mateta ne s’est pas laissé demander à nouveau après une erreur de Müller et a marqué le deuxième but attendu depuis longtemps. Peu de temps après, le joueur de 23 ans a inscrit son septième but de la saison. Avec le 0: 3 à la pause, les Breisgauer terriblement faibles étaient toujours bien servis.

Au début de la seconde période, rien n’indiquait que Fribourg pouvait rattraper son retard. L’équipe de Mayence a laissé les hôtes prendre le contrôle, mais au départ, ce n’était pas dangereux dans la surface de réparation FSV. Après une heure, le résultat de la pause est passé. Cela était également dû au fait que Mateta n’a touché le poteau extérieur que lors de sa prochaine grande opportunité (60e).

Trois minutes plus tard, il y avait de nouveau de la tension dans le match après que Petersen se soit dépoussiéré. Le FSV a commencé à trembler, le SC était proche de l’objectif de connexion à plusieurs reprises. À Mayence, il n’y avait pas grand chose à faire sur l’offensive.