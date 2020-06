Sawyer renvoyé de « The Flash » sur des tweets

L’acteur Hartley Sawyer a été licencié de «The Flash» de The CW suite à une série de tweets antérieurs contenant des références misogynes et racistes qui ont refait surface au cours de la semaine dernière.

Les tweets, tous publiés entre 2012 et 2014 et avant qu’il ne rejoigne la série CW, font référence à des agressions sexuelles et contiennent un langage raciste et homophobe. Le compte Twitter de Sawyer a été supprimé, mais des captures d’écran des anciens messages ont circulé en ligne au cours des quinze derniers jours.

La CW, Warner Bros. TV, Berlanti Productions et le producteur exécutif Eric Wallace ont publié la déclaration commune suivante:

«Hartley Sawyer ne reviendra pas pour la septième saison de The Flash. En ce qui concerne les publications de M. Sawyer sur les réseaux sociaux, nous ne tolérons pas les remarques désobligeantes qui ciblent toute race, origine ethnique, origine nationale, sexe ou orientation sexuelle. De telles remarques sont contraires à nos valeurs et politiques, qui s’efforcent et évoluent pour promouvoir un environnement sûr, inclusif et productif pour nos employés. »

Sawyer a joué Elongated Man / Ralph Dibney dans la série et a été un personnage régulier majeur de la série au cours de ses quatrième à sixième saisons. Il a publié des excuses sur Instagram, disant en partie:

«Mes paroles, sans rapport avec une intention d’humour, étaient blessantes et inacceptables. J’ai honte d’avoir été capable de ces horribles tentatives d’attirer l’attention à ce moment-là. Je les regrette profondément. Ce n’était pas un comportement acceptable. Ce sont des mots que j’ai jetés à l’époque sans penser ni reconnaître le mal que mes paroles pouvaient faire, et que j’ai fait aujourd’hui. »

« The Flash » est sur une pause de production avec les trois derniers épisodes de sa sixième saison encore poussés au septième. Il est probable que ces épisodes devront maintenant être réorganisés pour tenir compte de l’absence soudaine de Sawyer.

Source: Le flux en direct