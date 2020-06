Saviez-vous que Maruti propose deux packs d’accessoires sur le Vitara Brezza?

Beaucoup d’entre vous ne savent peut-être pas que Maruti Suzuki propose deux ensembles d’accessoires sur la Vitara Brezza – Sporty et Urban – avec plusieurs caractéristiques de style qui peuvent être mélangées et assorties et mises sur n’importe quelle garniture du SUV compact.

Maruti Suzuki a lancé la Vitara Brezza avec un nouveau moteur à essence plus tôt cette année et le SUV compact a également connu une importante mise à jour cosmétique. Avec le lifting, Maruti Suzuki a également fait de son SUV compact un modèle à essence uniquement, car le moteur diesel BS4 1.3 a été abandonné. Il obtient maintenant le moteur à essence K15B qui est également vu en service dans l’Ertiga et le Ciaz en Inde. Cependant, ce que beaucoup d’entre vous ne savent peut-être pas, c’est que Maruti Suzuki propose également deux packs d’accessoires officiels avec la Vitara Brezza – Sporty et Urban.

Ces ensembles d’accessoires sur le Vitara Brezza permettent au SUV d’être stylé selon vos goûts individuels. Comme son nom l’indique déjà, l’ensemble d’accessoires Sporty fait ressortir un attrait plus sportif du SUV compact. Il est disponible dans une combinaison de couleurs naturelles noire et argent avec des reflets rouges de carbone. L’ensemble comprend des caractéristiques telles que des plaques de protection avant, arrière et latérales, un revêtement de passage de roue, une garniture d’extrémité de toit, une garniture de calandre, des accents latéraux de carrosserie dans une finition cubique, une garniture de feu arrière, une garniture de lunette antibrouillard, des housses de siège, des tapis design et un kit de décoration intérieure également.

Pendant ce temps, l’ensemble d’accessoires urbains est destiné à rendre le SUV compact plus sophistiqué. La palette de cet ensemble d’accessoires présente des accents de carbone noir avec garniture chromée. Les add-ons pour cet ensemble comprennent les mêmes plaques de protection avant et arrière, la garniture d’extrémité de toit, la garniture de lunette antibrouillard, la moulure latérale de carrosserie, la garniture de feu arrière, les housses de siège, les tapis de marque et un ensemble de kit de style intérieur, mais les points forts sont plus en chrome pour donner au SUV un look plus sophistiqué.

La meilleure partie des deux styles est que vous pouvez mélanger et assortir tous les accessoires mentionnés ci-dessus pour donner à votre Vitara Brezza un look plus individuel. Tous ces accessoires peuvent être achetés individuellement, ce qui en fait une expérience vraiment unique pour personnaliser votre Vitara Brezza. De plus, ces accessoires peuvent être ajoutés à n’importe quelle garniture de la Vitara Brezza. En ce qui concerne les révisions de style qui faisaient partie du lifting, la nouvelle Brezza obtient un nouveau boîtier de feu de brouillard plus grand et les clignotants ont maintenant été déplacés vers le haut pour le groupe de phares principal. Bien que le groupe de phares reste identique dans sa forme, il reçoit de nouveaux inserts chromés en haut et de nouveaux feux de jour LED en bas avec des projecteurs à double LED. À l’arrière, le feu arrière reçoit de nouveaux éléments LED, donnant au SUV un look assez premium. La calandre obtient également un style différent.

Le nouveau moteur à essence de 1,5 L est bon pour produire 105 ch et 138 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte manuelle à 5 vitesses et à un convertisseur de couple automatique à 4 vitesses en option sur les variantes supérieures. Pour maîtriser les coûts, Maruti Suzuki proposera la technologie d’économie de carburant Smart-Hybrid uniquement sur les variantes automatiques à essence mais pas sur les variantes équipées d’une boîte de vitesses manuelle. La Maruti Suzuki Vitara Brezza est au prix de Rs 7.34 lakh pour le modèle manuel de base LXI à Rs 11.40 lakh pour la variante haut de gamme ZXI + AT Dual Tone.