Saviez-vous que le directeur de La La Land Damien Chazelle aime le jazz? /Film

Au cas où Coup de fouet et La La Land n’étaient pas suffisamment de preuves que le réalisateur oscarisé Damien Chazelle aime le jazz, il a une nouvelle série Netflix qui renforcera sa passion.

The Eddy est une série de huit épisodes se déroulant dans divers quartiers de Paris, à la suite du pianiste de jazz new-yorkais Elliot Udo (André Holland de clair de lune) Alors qu’il dirige un club en difficulté appelé The Eddy, qui comprend un groupe maison qui comprend sa petite amie Maja (Joanna Kuling). Beaucoup de drame se déroule parmi ces personnages et plus à Paris, mais il y a aussi une bande originale de jazz animée, qui a été taquinée dans The Eddy featurettes que Netflix a récemment révélé.

Les Eddy Featurettes

Netflix vante The Eddy comme une série qui «transmet le pouvoir de la musique pour guérir, unir et transformer le chaos en beauté». Et il y aura beaucoup de musique pour faire exactement cela puisque cette featurette révèle qu’il y a environ 20 nouvelles chansons originales écrites pour ce film par un musicien gagnant d’un Grammy Glen Ballard, travaillant avec le groupe maison de The Eddy, qui est composé de musiciens réels Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil et Damian Nueva Cortes. Une grande partie de la musique est également enregistrée en direct sur le plateau de The Eddy, ce qui n’est pas courant pour des projets comme celui-ci.

Les différentes têtes parlantes de la featurette, dont certains des talents français impliqués dans la série, visent à rassurer ceux qui pourraient ne pas aimer le jazz pour donner une chance au spectacle. Cela semble un peu prétentieux quand vous avez Glen Ballard disant que le spectacle consiste à « redéfinir ce que le jazz peut être », mais il est un gagnant d’un Grammy, et je ne le suis pas, alors voilà.

Si vous souhaitez goûter encore plus à la musique, voici un clip qui a été partagé pour la Journée internationale du jazz cette semaine:

Réalisée par le lauréat des Oscars Damien Chazelle (La La Land), le lauréat des Emmy Awards Alan Poul (Contes de la ville), Houda Benyamina (Divines) et Laïla Marrakchi (Le Bureau des Légendes), la série originale Netflix THE EDDY est une série de huit épisode dramatique qui se déroule dans les quartiers multiculturels animés de Paris d’aujourd’hui. Autrefois pianiste de jazz célèbre à New York, Elliot Udo (André Holland) est maintenant copropriétaire du club en difficulté The Eddy, où il gère le groupe maison dirigé par le chanteur et la petite amie Maja (Joanna Kulig). ). Alors qu’Elliot apprend que son partenaire commercial Farid (Tahar Rahim) peut être impliqué dans certaines pratiques douteuses au club, des secrets commencent à être révélés qui ont également été cachés à la femme de Farid, Amira (Leïla Bekhti), et quand la fille adolescente troublée d’Elliot, Julie (Amandla Stenberg) arrive soudainement à Paris pour vivre avec lui, ses mondes personnels et professionnels commencent rapidement à se défaire alors qu’il affronte son passé, se battant pour sauver le club et protéger ses proches.

The Eddy arrive sur Netflix le 8 mai 2020.

