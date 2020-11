Sauvé par la cloche: Lark Voorhies reviendra dans le rôle de Lisa Turtle! Plus de détails à l’intérieur

Sauvé par le gong: Lark Voorhies, qui a interprété Lisa Turtle dans l’original «Saved by the Bell». Et reprendra le personnage pour une présentation spéciale dans la nouvelle série Peacock.

Le programme de diffusion en continu NBC a publié une image de premier regard de la star en personnage sur le plateau. Elle entre dans Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen, Mario Lopez. Et aussi Elizabeth Berkley en tant que fragments de la distribution originale qui devrait revenir pour le dernier spectacle.

La nouvelle série soutient un groupe de chercheurs de Bayside High. Et une école bien financée pour les élèves issus de familles de la classe supérieure et de la classe inférieure.

La distribution centrale des étudiants Pour le Sauvé par le gong comprend:



Belmont Cameli,

Dexter Darden,

Mitchell Hoog,

Alycia Pascual-Peña,

Josie Totah et

Haskiri Velazquez.

À partir de cette année, Voorhies a partagé sur « The Dr. Oz Show » qui n’était pas inclus aux côtés d’autres membres de la distribution originale. Et l’a laissée bouleversée pour le casting. Elle a également conseillé son examen avec un trouble bipolaire. Et qui était au centre de sa conversation avec le Dr Oz, aurait pu jouer un rôle dans son exclusion.

«Je dois admettre que je me suis senti un peu méprisé. Et blessé quand je n’ai pas proposé de faire partie de la réunion «Sauvé par la cloche». Et aussi, ainsi que d’autres événements pour le personnel », a-t-elle partagé. «Pourtant, bien sûr, je comprends également que le fait d’avoir ce trouble difficile peut avoir joué un rôle majeur dans cette décision factuelle. Et aussi, dans cet esprit, je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu la chance de travailler. Travaillez sur une émission si prospère.

Peacock a publié mardi une bande-annonce de la prochaine série. Et le programme est prévu pour la première le 25 novembre. Et aussi, « Saved by the Bell » est enregistré par Tracey Wigfield. Elle travaille également en tant que productrice exécutive avec Franco Bario et Peter Engel.

Nous attendons bientôt le spectacle. Attendons et émerveillons bientôt l’émission sur CBS.

