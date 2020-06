Sauce Big Mac : 8 recettes pour la savourer

Du 10 au 14 juin, profitez de la sauce Big Mac disponible à l’unité. Servez-la en accompagnement de nos 8 recettes raffinées, son goût sera encore meilleur.

Précédemment, la sauce Big Mac n’était disponible qu’à l’achat d’un sandwich Big Mac de McDonald’s. Le public a essayé de reproduire cette sauce très populaire, sans succès. C’est ce qui a fait de celle-ci la sauce la plus demandée de toute l’histoire de McDonald’s. Dans le but de satisfaire ses clients, la chaîne de restauration rapide a décidé de commercialiser la sauce Big Mac à l’unité. Rendez-vous dans les restaurants McDo ou utilisez l’appli McDo+ pour passer votre commande. Voici 8 idées de recettes imaginées par Konbini à pimper avec la sauce Big Mac.

Steak tartare à la sauce Big Mac

Pour les accros à la viande, cette recette pour deux personnes est celle qu’il vous faut. Vous aurez besoin des ingrédients listés ci-dessous :

250 g de viande bovine

1 jaune d’œuf

Quelques oignons rouges hachés

1 pincée de persil plat haché

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sauce Big Mac

1 goutte de Tabasco

Du sel et du poivre

Pour réaliser la recette, tranchez la viande et assaisonnez-la avec les tous les ingrédients restants. Vous pourrez déguster ce bon tartare avec des frites ou une salade.

Boulettes de riz panées

Ce plat est plus complet pour un repas tout aussi délicieux que revigorant. Il vous faudra :

150 g de riz pour risotto déjà cuit

25 g de petits pois cuits, 25 g de jambon cru et 25 g de mozzarella

1 œuf

Sauce Big Mac

Farine, chapelure, huile, sel et poivre

Mélangez les petits pois avec le fromage et le jambon dans un saladier. Montez les boulettes de riz en y ajoutant le mélange de tout à l’heure. Utilisez la farine, l’œuf et la chapelure comme pour les nourritures panées et faire frire après. Trempez vos boulettes de riz dans la sauce Big Mac et dévorez-les à volonté.

Omelette aux lardons

Simple, mais savoureuse, celle-ci est pour tous les impatients à table. Pour réaliser la recette, il vous faut :

5 œufs

2 pommes de terre

100 g de lardons

Huile d’olive, sel, poivre

Sauce Big Mac

Après avoir épluché les pommes de terre, procédez à sa cuisson à la vapeur pendant 10 minutes. Faites frire ces derniers avec les lardons jusqu’à ce que le mélange devienne doré. Mélangez le tout avec les œufs battus pour ensuite cuire l’omelette. Dégustez-la en la trempant dans de la sauce Big Mac.

Patates douces à la sauce Big Mac

Une recette pour ceux qui ne mangent pas de viande :

150 g de patate douce

1 yaourt grec

1 citron vert et un bouquet de ciboulettes hachées

4 feuilles de coriandre

Huile d’olive, sel et poivre

4 cuillères à soupe de Sauce Big Mac

Bien propres, les patates douces devront être cuites au four à 200 ° pendant 45 minutes. Fabriquez un mélange à partir de la sauce Big Mac, le yaourt, l’huile d’olive, le sel et le poivre. Découpez chaque patate en deux pour y ajouter la sauce par-dessus. Assaisonnez ensuite avec le citron vert, la coriandre et les ciboulettes pour faire ressortir le goût.

Crêpe japonaise

Pourquoi ne pas déguster des plats japonais avec la sauce Big Mac ?

Réunissez :

200 g de farine tamisée

4 feuilles de chou blanc

2 œufs

100 g de crevettes

20 cl d’eau, de l’huile d’olive et du sel

6 cuillères à soupe de sauce Big Mac

Fabriquez une pâte lisse à l’aide de l’eau, de la farine, du sel et des œufs. Tranchez finement le chou et intégrez-le dans la pâte. Coupez les crevettes en morceaux et faites-les frire après. Versez la pâte dans la cuisson et laissez dorer. Ajoutez de la sauce Big Mac et retournez la crêpe pour que la cuisson soit optimale.

Poulet rôti à la sauce Big Mac

Le poulet rôti est très facile à réaliser, mais est encore meilleur avec la sauce de McDonald’s.

Pour réaliser cette recette, il vous faudra :

1 poulet fermier

De l’huile d’olive, du sel et du poivre

De la Sauce Big Mac

Installez le poulet sur un plat et versez l’huile d’olive par-dessus en assaisonnant avec du poivre et du sel. Couvrez tous les recoins du poulet par la sauce Big Mac et laissez cuire au four pendant une heure et demie à 190 °. Il ne vous reste plus qu’à épater votre famille avec ce plat revisité.

Des œufs à la McDo

Cette recette est idéale pour un bon apéro.

Les ingrédients :

2 œufs

4 cuillères à soupe de sauce Big Mac

De l’échalote et quelques ciboulettes hachées

1 cuillère à soupe de paprika doux

Du sel et du poivre

Fabriquez des œufs durs pour ensuite les découper en deux suivant la longueur. Enlevez le jaune et réalisez un mélange homogène avec la sauce Big Mac en rajoutant l’échalote. Remettez le jaune à sa place en y versant le paprika et la ciboulette au-dessus. Vos œufs mimosas version 2.0 sont prêts à être dévorés !

Sauce Big Mac à volonté

La plus parfaite de toutes les recettes est celle-ci. Nul besoin d’autres ingrédients, juste le plaisir de savourer la sauce Big Mac à coup de cuillère devant votre série préférée.