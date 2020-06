Saturday Night Live revient cette semaine avec un nouveau format

Saturday Night Live devrait diffuser son premier épisode depuis sa pause en raison de COVID-19.

La longue attente Saturday Night Live les fans sont enfin terminés. Le sketch show se joint à d’autres spectacles de fin de soirée pour revenir dans les airs, mais avec un format très différent.

Lentement mais sûrement, des programmes tard le soir comme L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon, Tard dans la nuit avec Seth Meyers, et The Daily Show avec Trevor Noah ont surmonté la distanciation sociale et la mise en quarantaine pour produire des spectacles. Ces éditions «à la maison» des émissions ont été très populaires parmi les fans désireux de se distraire et d’avoir une perspective comique sur l’état actuel des choses.

Saturday Night LiveLa nature unique, y compris une distribution d’ensemble, le besoin d’un public en direct et d’une grande équipe, a rendu très difficile de continuer comme prévu. Mais selon un nouveau rapport, une solution a été trouvée et l’émission sera diffusée à 23h30 HE le samedi 11 avril.

L’épisode sera filmé et produit à distance, avec du contenu original des acteurs. La «mise à jour du week-end» devrait jouer un rôle majeur compte tenu du peu de défis associés à la production du segment récurrent.

Les fans n’ont pas vu Saturday Night Live depuis l’épisode du 7 mars animé par Daniel Craig. Une pause de deux semaines était déjà au calendrier et la SNL devait revenir le 28 mars avec l’animateur John Krasinski. Mais les restrictions imposées aux grands rassemblements ont suspendu le spectacle et le reste du monde.

La page Instagram de l’émission partageait le contenu original de membres de la distribution comme Ego Nwodim, Melissa Villasenor et Chloe Fineman. D’autres acteurs, comme Kyle Monney, ont également utilisé les médias sociaux pour rester créatifs. Maintenant, ils seront appelés à diffuser ces idées Saturday Night Live revient à NBC.

Comment pensez-vous que cet épisode de Saturday Night Live ira? Êtes-vous excité, sceptique ou les deux? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous et continuez à vérifier Last Night On pour en savoir plus sur SNL et le reste de la télévision tard le soir.