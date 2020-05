Saturday Night Live At Home termine la saison 45 avec New York Dreams / Film

Saturday Night Live conclure la 45e saison ce week-end est un peu plus aigre-doux que d’habitude. C’est parce que le sketch sketch de fin de soirée a été forcé de conclure avec trois éditions du produit produit à distance Samedi soir en direct à la maison, mettant en vedette tous les acteurs faisant des croquis des maisons dans lesquelles ils se sont enfermés pendant la quarantaine. Heureusement, ce qui sera, espérons-le, l’édition finale du spectacle dans ce format était la meilleure à ce jour, et elle a attiré un éventail de stars invitées, y compris Kristen Wiig en tant qu’hôte, et rêve de revenir à la normale une fois la pandémie terminée

Jetons donc un œil au meilleur et au pire Samedi soir en direct à la maison esquisses pour (espérons-le) une dernière fois.

Bonne fête des mères

Avant de passer à tous les croquis de Samedi soir en direct à la maison, nous voulions utiliser SNLHommage à la fête des mères pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui ne peuvent pas passer du temps avec leurs enfants en raison de la quarantaine pandémique. Espérons que cette étrange période de toute notre vie sera terminée plus tôt que tard et que les familles pourront à nouveau s’embrasser. Jusque-là, profitez de Boyz II Men chantant « A Song for Mama ».

Le meilleur

Rêves de New York – SNL a terminé le spectacle avec ce croquis charmant et drôle où chacun des acteurs rêve de ce que ce sera de retourner dans l’agitation de New York. Alors que certains d’entre eux aspirent à être de retour dans le monde, d’autres ont des rêves pas si réconfortants de revenir dans The Big Apple, tandis que d’autres deviennent tout simplement étranges. Le croquis montre également à quel point l’équipe a réussi à faire de la post-production à domicile avec les ressources limitées que les membres de la distribution ont dû enregistrer pour un croquis comme celui-ci.

Une autre édition Masterclass Quarantine – MasterClass est de retour avec un trio de nouvelles options de classe pour passer le temps en quarantaine. Sac à puces la star Phoebe Waller-Bridge se joint à cette époque, fantastiquement représentée par Chloe Fineman, tandis que Melissa Villaseñor dégage une impression extrêmement divertissante de John Mulaney. Et enfin, Fineman revient en tant que Britney Spears, présentant une grande comédie physique avec une solide imitation. J’espère qu’ils continueront à faire ça quand SNL est de retour à la normale.

Laissez les enfants boire – Grâce à la pandémie de quarantaine, les enfants ont été forcés de passer beaucoup plus de temps à la maison, et cela pèse certainement sur les parents. C’est pourquoi ils se sont tous rassemblés pour inculquer une nouvelle règle simple permettant aux enfants de s’abreuver pendant qu’ils sont en quarantaine. Ils ne conduiront nulle part et cela pourrait les rendre plus amusants à côtoyer. La meilleure partie de ce croquis est tous les vrais enfants des membres de la distribution (ou au moins les enfants adjacents) tenant des bouteilles de bière et de vin, simulant leur comportement ivre, sans parler de l’apparition surprise d’une certaine star de Disney et de son alter ego animé.

Papa Prank Video – Les enfants à la maison occupent également leur temps en créant leurs propres émissions sur YouTube, et celle-ci présente le fils de Mikey Day complètement trempé sur lui comme un père fictif qui a été qualifié de « garce ». Day fait un excellent travail qui ressemble à un père pathétique et malheureux, mais encore une fois, ce sont les graphiques et l’édition de post-production qui font que celui-ci fonctionne si bien.

Zoom Church – L’une des options de zoom qui n’avait pas encore été exercée sur SNL était une église virtuelle, et Kenan Thompson était la personne parfaite pour diriger un sermon avec une congrégation qui n’a clairement pas encore maîtrisé l’utilisation de Zoom. C’est un peu évident, mais comme d’habitude, les réactions et les expressions faciales de Thompson contribuent à élever cette situation à la hilarité, sans parler d’Ego Nwodim et de Cecily Strong qui offrent quelques rires en tant que membres de la congrégation.

Articles sympas du Web: