Saturday Night Live At Home de retour pour une deuxième édition / film

Il y a quelques semaines, Saturday Night Live est revenu à NBC avec une édition spéciale «At Home» produite à distance du sketch show de fin de soirée. Après avoir fait une pause le week-end dernier, SNL revient avec un autre Samedi soir en direct à la maison montrer ce week-end sur 25 avril.

Saturday Night Live At Home Again

?? Nous sommes de retour ce samedi ??#SNLAtHome pic.twitter.com/fMBqBL0fqa – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 23 avril 2020

La première édition de Samedi soir en direct à la maison a été un bon changement de rythme par rapport à tous les films, émissions de télévision et podcasts que nous avons diffusés, car il offrait quelque chose de nouveau et d’actualité qui nous donnait l’impression d’être sur la même longueur d’onde avec le casting de SNL, coincé à la maison et essayant pour tirer le meilleur parti de cette situation de merde. Mais la série peut-elle se maintenir pour un autre épisode complet?

Presque tous les croquis de cette première Samedi soir en direct à la maison édition a profité du format distant. Ils ont parodié les réunions Zoom avec des personnes travaillant à domicile, les flux Twitch des joueurs, les émissions Web sur YouTube, les clips vidéo et plus de matériel de quarantaine. Mais on a l’impression que la série ne peut pas faire grand-chose avec ce format avant d’être fatiguée. Après tout, le seul croquis qui a tenté de sortir du format en ligne était un croquis de jeu télévisé, et il est tombé assez plat.

Honnêtement, ce que j’aimerais vraiment voir Saturday Night Live est quelque chose suggéré par Jen Chaney chez Vulture. Elle a suggéré qu’au lieu d’adhérer à la À la maison format qu’ils ont adopté, SNL devrait fouiller dans leurs archives tout en laissant le casting faire partie du spectacle à distance. Chaney a écrit:

«Au lieu de cela, Lorne Michaels & Co. devrait peut-être prévoir de combiner une émission de clips et un nouveau contenu. Demandez aux membres du casting, nouveaux et anciens, d’organiser à tour de rôle des épisodes de Saturday Night Live qui leur permettraient de parler, puis de montrer, certains de leurs clips préférés de ses près de cinq décennies d’histoire – pas seulement des clips de leurs propres performances mais des croquis qu’ils ont adoré des années 70, 80 et 90. Peut-être assembler un épisode de rien mais des croquis qui ont été filmés en répétition générale et coupés pour le temps. «

Je regarderais l’enfer des clips comme ça, d’autant plus que le plus souvent les goûts comiques uniques de Saturday Night Live les membres de la distribution leur permettent de choisir plus que les meilleurs succès de tous les temps. Ils rappelleront des joyaux cachés qui ont peut-être été oubliés ou qui n’ont pas été vus depuis des années. SNL a fait avec leur assemblage vintage de croquis sur YouTube, mais ce serait bien d’avoir un nouveau contexte pour eux fourni par les acteurs et les écrivains, peut-être même ceux qui ont participé à ces croquis il y a des décennies.

Mais de toute façon, je serai à l’écoute de toutes les nouvelles offres SNL apporte à la table. Assurez-vous de revenir pour ma revue traditionnelle des épisodes ce week-end, et si vous l’avez manqué la première fois, consultez mon point de vue sur la première édition At Home de Saturday Night Live ici.

