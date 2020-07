‘Saturday deluxe’ monte à 16,9% et ‘laSexta noche’ se stabilise à 8,4%

La visite choquante de Mila Ximénez sur le plateau de « Saturday deluxe », qui a servi à influencer son état après avoir révélé qu’elle souffrait d’un cancer du poumon, a provoqué un regain d’audience au format Mediaset. Le programme de nuit a atteint une part de 16,9% dans les heures de grande écoute de Telecinco, prévalant une semaine de plus dans ce créneau horaire en attirant 1,44 million de téléspectateurs, en croissance de +1,1 points par rapport à la semaine dernière.

Samedi de luxe

Dans la même bande la deuxième émission la plus regardée était le film « Triple 9 » (9%), qui, avec sa distribution stellaire, a rassemblé 904 000 personnes. autour d’Antena 3. De son côté, La 1 atteint 8,1% avec ‘Weekly report’ et tombe à 7% avec «The warning», diminuant avec les deux émissions si l’on compare avec les données du samedi précédent. Enfin, «laSexta noche» (8,4%) augmente d’un dixième et Cuatro reste de 6,2% avec «Bride by contract».

Si vous regardez les données globales de la journée, Telecinco maintient son leadership en amassant 13,8% avec lesquels elle dépasse sans problème les 10,7% signés par Antena 3. En troisième position se trouve La 1 (9,1%), suivie de laSexta (5,7%), qui voit Cuatro réduire les distances en marquant 5,4%. Dans le domaine de la TNT, FDF (3%), Divinity (2,5%), Thirteen (2,5%), Energy (2,4%) et Nova (2,3%) se distinguent avant tout.

‘Antena 3 News 1 Weekend’ récupère la commande

Après avoir perdu la tête samedi dernier, ‘Antena 3 news 1 weekend’ est à nouveau le plus regardé de la journée et, par conséquent, l’espace d’information le plus suivi en signant 17,8%, soit 1 864 millions de téléspectateurs. C’est ainsi qu’elle s’impose à Telecinco (14,3%) et La 1 (13,3%), bien que dans la bande suivante la victoire tombe sur la chaîne Mediaset (16,6%), qui est au-dessus de celle d’Atresmedia ( 13,8%) et l’entité publique (9,6%).