‘Saturday deluxe’ mène malgré une chute à 15,8% et ‘laSexta noche’ passe à 8,3%

«Saturday deluxe» est toujours sur le podium du leadership, étant la seule option qui reste à deux chiffres. Cependant, il tombe de la semaine dernière, perdant -2,2 points lors de la récolte de 15,8% et 1401000 téléspectateurs. À l’opposé, «laSexta noche», qui gagne +1,9 point en obtenant un bon 8,3% et 698 000 téléspectateurs.

Ágatha Ruiz de la Prada, invitée de ‘Saturday deluxe’

Le reste des chaînes a opté pour le cinéma. « Lost Miamor », à La 1, atteint 9,6% et 1 046 000 téléspectateurs, améliorant de +1,6 points par rapport au film de la semaine dernière. Peu de temps auparavant, «Weekly Report» a conquis 8,9% (+1,8) et 831 000. ‘El peliculón’, quant à lui, part en 7 jours -1,4 points avec « Tout l’argent du monde », qui enregistre 8,1% et 822000. Le «blockbuster» de Cuatro obtient un score acceptable de 6,3% et 684 000 avec l’émission de «La protectora», en légère amélioration de +0,2 point.

Quant au leadership de la chaîne, Telecinco maintient sa puissance avec une moyenne de 13,4%. La deuxième position est disputée entre La 1 et Antena 3, puisque les deux marquent 9,7%. laSexta est en quatrième position avec 6,2%, gagnant quatre de 0,5 point, ce qui enregistre 5,7%.

‘Informativos Telecinco 15:00’, le plus regardé de la journée

La direction des programmes d’information de bureau est pour «Informativos Telecinco 15:00», qui obtient 16,4% et 1 735 000 téléspectateurs, devenant ainsi le plus regardé de la journée. «Antena 3 news 1 weekend» signe une part de 14,6% et 1 548 000. Le «journal télévisé du week-end 1» est composé de 12,5% et 1 328 000 téléspectateurs. La nuit, c’est «Informativos Telecinco 21:00» qui mène également avec 16,7% et 1 492 000. «Antena 3 news 2 weekend» enregistre 12,7% et 1 138 000 par rapport à «Newscast weekend 2», qui se situe à 10,9% et 969 000.