Sasha Pieterse accueille son premier enfant

2020-11-14 01:00:07

Sasha Pieterse a accueilli son premier enfant, car elle a révélé qu’elle et son mari Hudson Sheaffer sont maintenant les fiers parents d’un garçon nommé Hendrix Wade.

La star de « Pretty Little Liars » s’est rendue sur Instagram vendredi (13.11.20) pour annoncer qu’elle et son mari Hudson Sheaffer ont accueilli un petit garçon dans le monde le 6 novembre, qu’ils ont décidé de nommer Hendrix Wade Sheaffer.

Elle a écrit sur le site de médias sociaux: «Il y a une semaine aujourd’hui, nos vies ont changé pour toujours. Après 27 heures de travail, Hendrix Wade Sheaffer a fait sa grande entrée le 6 novembre à 5 h 39, pesant 7 lb 14 oz et 20,5 pouces de hauteur. Nous sommes absolument amoureux de lui et nous n’arrivons toujours pas à croire qu’il est à nous (sic) »

L’actrice de 24 ans a révélé ses nouvelles de grossesse en mai de cette année, tout en célébrant son deuxième anniversaire de mariage.

Elle a écrit à l’époque: «Nous sommes tellement excités de partager enfin notre douce nouvelle avec vous tous … nous accueillerons un précieux petit humain en octobre! Aujourd’hui marque notre 2e anniversaire de mariage et quelle meilleure façon de partager notre joie puis le jour où nos vies ont changé pour toujours (la première fois …) La maternité est officiellement mon rôle préféré! … @hudsonsheaffer merci de faire de moi une maman et d’être toujours mon rocher inébranlable et mon lieu sûr. l’aventurier en moi et je me sens le plus vrai quand je suis avec toi, heureusement c’est tout le temps! j’aime chaque partie de vous avec chaque partie de moi et continuerai à aimer qui vous êtes et qui vous devenez d’autant plus nous entrons dans ce tout nouveau chapitre … Joyeux anniversaire bébé! (sic) »

Sasha est maintenant le troisième membre principal du casting de « Pretty Little Liars » à devenir mère, après que Troian Bellisario a accueilli sa fille Aurora en 2018 et que Shay Mitchell a donné naissance à sa fille Atlas en octobre de l’année dernière.

Et plus tôt cette année, Shay a insisté sur le fait qu’elle ne donnerait aucun conseil parental à Sasha, car elle était sûre que la beauté «l’a déjà couverte».

Dit-elle: « [Sasha has] il a couvert. Elle va être la meilleure maman de tous les temps, mais [if] elle a des questions ou a besoin de conseils ou astuces, elle sait qui appeler… Nous sommes toujours là pour elle.

