Sarah Paulson et Kiera Allen sont super – / Film

Sarah Paulson donne un nouveau sens à la mère surprotectrice en Courir, Le dernier de Recherche réalisateur Aneesh Chaganty. Dans un thriller qui semble au moins partiellement inspiré de l’histoire vraie de Dee Dee et Gypsy Rose Blanchard, Paulson joue Diane, une maman étouffante de l’enfer – une femme qui ne recule devant rien pour garder sa fille du monde extérieur. Cette fille est Chloé (Kiera Allen), un utilisateur de fauteuil roulant de 17 ans qui souffre de maux d’un dictionnaire. Ou alors on lui a dit. Mais Chloé est devenue agitée pendant son adolescence et elle aspire à quitter enfin la maison pour l’université. Sûrement ma chère vieille maman peut comprendre ça, non?

Chaganty, qui a pris ce qui aurait pu être facilement rejeté comme un gadget avec Recherche (c’était un autre film pour écran, où toute l’action était confinée aux écrans d’ordinateur et aux iPhones) et l’a transformé en quelque chose de magique, cela tire beaucoup de distance ici en augmentant la tension. Car ne vous y trompez pas: quels que soient ses défauts, Courir est tendu comme l’enfer. C’est implacable dans la façon dont il augmente l’anxiété à mesure que la vérité de la situation devient plus claire. C’est un vieux cliché de dire qu’un film vous mettra sur le bord de votre siège ces jours-ci, mais ne soyez pas surpris si vous vous trouvez nerveusement penché vers l’écran alors que tout cela s’effondre.

La relation entre Chloé et Diane semble chaleureuse au début, mais Chloé devient de plus en plus méfiante à l’égard des actions de maman à mesure qu’elle vieillit. Pourquoi, exactement? C’est l’une des choses qui Courir ne s’articule jamais complètement. Chloé se méfie soudainement de sa mère parce que le scénario l’oblige à l’être, et on n’en dit pas beaucoup plus à ce sujet. Mais il est clair que Diane cache quelque chose, et Chloé devient de plus en plus effrontée chaque jour, prête à appeler sa mère à bluffer. Et Diane est sûre d’agir très suspecte.

Chloé attend une lettre d’acceptation potentielle de l’université, mais chaque fois que le courrier arrive, Diane se précipite pour attraper ce qu’il y a avant que Chloé puisse même jeter un coup d’œil. Diane interdit à Chloé d’avoir un téléphone portable, donc elle n’a pas vraiment accès au monde extérieur. Et quand Chloé décide enfin de chercher quelque chose sur un ordinateur, le réseau WiFi est bien en panne. Ensuite, il y a les pilules que Diane insiste pour que Chloé prenne – elles sont sûrement au même niveau, non? Eh bien… quand Chloé parvient à se faufiler à la pharmacie à un moment donné, elle fait aussi une découverte plutôt choquante à ce sujet. Rien n’est comme il semble, et plus Chloé découvre de vérité, plus Diane devient déséquilibrée.

Paulson et Allen – cette dernière dans son premier long métrage – sont également excellents ici. Paulson peut jouer ce type de femme froide et déséquilibrée dans son sommeil à ce stade, mais cela ne la rend pas moins captivante. L’actrice fait un excellent travail pour nous faire sorte de comprendre d’où vient Diane, du moins au début. Ensuite, lorsque la seconde moitié de l’histoire oblige Paulson à se lancer dans la peau de Kathy Bates Misère, elle vraiment peut s’amuser. Allen, qui utilise un fauteuil roulant dans la vraie vie, est la vraie révélation ici. C’est une performance qui fait des stars – crédible, convaincante et captivante.

Nous sommes immédiatement sympathiques à la situation difficile de Chloé et au fait que Chaganty ait pensé jeter un véritable utilisateur de fauteuil roulant comme son héroïne est un coup de maître. La physicalité qu’Allen apporte au rôle est essentielle pour que tout cela fonctionne et entraîne des moments mordants – comme celui où Chloé doit trouver comment descendre un escalier, ou un autre où elle rampe sur un toit dans ordre de sortir d’une pièce fermée à clé. Des moments comme ceux-ci sont mis en scène de manière experte et contribuent grandement à faire Courir une promenade amusante, bien que troublante.

Mais Courir finit par manquer d’élan. Le troisième acte est plus qu’un peu compliqué, et il commence à se sentir comme les co-scénaristes Chaganty et Sev Ohanian jamais tout à fait rompu leur fin quand ils décrivaient cette chose. Après avoir labouré à toute vitesse pour ses deux premiers tiers Courir s’arrête brusquement, ce qui entraîne un point culminant malheureusement creux qui prive le film d’une partie de sa force. Et une finale qui est destinée à emballer un coup de poing fait cruellement défaut.

Pourtant, avec Recherche et maintenant Courir, le réalisateur Chaganty s’est taillé une jolie petite niche en tant que cinéaste qui excelle dans les thrillers à petit budget et à concept élevé. Chaganty sait comment créer une grande excitation à partir de scénarios à petite échelle, et c’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. Tandis que Courir trébuche à la fin, il signale une fois de plus Chaganty en tant que cinéaste qui fait des films qui valent la peine d’être recherchés.

/ Classement du film: 7 sur 10

