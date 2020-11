Sarah Michelle Gellar laissera sa famille utiliser des ordinateurs pendant Thanksgiving

Pandora Charm Pendant Disney La Reine des Neiges Elsa et Nokk

Honorez les relations les plus importantes de votre vie avec le double charm pendant en argent 925/1000e représentant Elsa et Nokk de La Reine des Neiges 2. Ce charm inspiré de l'univers des contes de fées est gravé des mots « inner strength » (force intérieure), ô combien inspirants et motivants, et est orné