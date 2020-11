Sarah Fuller devient la première femme à jouer au football universitaire américain de haut niveau, Vanderbilt vs Missouri

Sarah Fuller est entrée dans l’histoire, mais son coup d’envoi a été le seul fait marquant pour Vanderbilt alors que le Missouri a dominé les Commodores 41-0 samedi (dimanche AEDT).

Fuller est devenue la première femme à participer à un match de football de conférence Power 5, le plus haut niveau du football universitaire américain, lorsqu’elle a commencé la seconde période.

Fuller a livré un coup de pied bas délibéré qui a rebondi sur la ligne des 35 verges, où le Missouri a sauté dessus. Les experts lui ont attribué un coup de pied bien exécuté.

Elle n’a jamais eu la chance de tenter un PAT ou un panier, car les Tigers (4-3) ont rarement permis aux Commodores (0-8) de traverser le milieu de terrain dans le match de la Conférence du Sud-Est.

« Je veux juste dire à toutes les filles que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, » a déclaré Fuller après le match.

Sarah Fuller de Vanderbilt prend son coup d’envoi historique contre le Missouri. (AP)

Larry Rountree a couru 21 fois pour 160 verges et trois touchés. Connor Bazelak a complété 30 des 37 passes pour 318 verges. Le porteur de ballon Tyler Badie a réussi sept attrapés pour 102 verges et a marqué sur une course de 1 verge au deuxième quart.

Le vrai quart-arrière de première année Brady Cook a obtenu ses premiers clichés de l’année en temps de nettoyage et a lancé une passe de touché de 25 verges à Damon Hazelton.

Vanderbilt n’a gagné que 196 verges au total contre une défense avare du Missouri qui a tenu trois de ses quatre derniers adversaires à 10 points ou moins. Ken Seals a complété 11 des 19 passes pour 79 verges.

Keyon Henry-Brooks a couru 15 fois pour 64 verges, mais a perdu un échappé en territoire du Missouri pour mettre fin à une rare campagne prometteuse pour les Commodores d’ouvrir le troisième quart.

Sarah Fuller se réchauffe avant son apparition historique dans le football universitaire américain. (Getty)

La botteuse historique Sarah Fuller dans son uniforme de football Vanderbilt. (Getty)

Fuller, un gardien principal de l’équipe de football de Vanderbilt, a rejoint l’équipe de football cette semaine après avoir aidé les Commodores à remporter le tournoi de la Conférence du Sud-Est le week-end dernier.

Les protocoles et restrictions COVID-19 ont laissé l’entraîneur de football de Vandy, Derek Mason, avec un nombre limité de spécialistes disponibles contre le Missouri.

Mason a contacté l’entraîneur de football Darren Ambrose pour obtenir de l’aide, et Fuller a accepté d’essayer le sport.