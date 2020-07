Sarah Cooper montre à Trump comment «  personne, femme, homme, caméra, télévision  » (vidéo)

Cela a été une autre montagne russe folle d’une semaine, et de manière inattendue. Et l’une des choses dites inattendues était la vantardise répétée de Donald Trump d’avoir réussi un test destiné à déterminer si quelqu’un est en déclin cognitif. Et, bien sûr, Sarah Cooper a dû faire une vidéo à ce sujet.

Au cas où vous ne seriez pas familier avec le morceau, Cooper prend certaines des choses particulièrement étranges que Trump dit et les interprète en se synchronisant avec le son de tout ce qu’il a dit. Dans ce cas, Cooper a visé la partie d’une interview de Fox News diffusée mercredi dans laquelle Trump tente d’expliquer que le test est très difficile.

Dans cette partie de l’interview qui faisait l’objet de la vidéo de Cooper, Trump a décrit comment les médecins qui ont administré le test l’ont fait essayer de se souvenir d’une série de mots à différents moments du test.

«Donc, la dernière fois que j’étais à l’hôpital, il y a probablement un an, un peu moins d’un an, j’ai demandé au médecin, j’ai dit, y a-t-il une sorte de test cognitif que je pourrais passer parce que j’ai entendu à propos de ça. Parce que je veux faire taire ces gens », a déclaré Trump, se référant à un commentaire qu’il avait fait quelques instants plus tôt à propos de personnes disant qu’il était mentalement incompétent.

«J’ai dit au médecin, c’était le Dr Ronny Jackson, j’ai dit, y a-t-il une sorte de test, un test d’acuité, et il a dit que oui. Et il l’a nommée, quelle qu’elle soit, et c’était trente ou trente-cinq questions. Les premières questions sont très faciles, les dernières sont beaucoup plus difficiles. Comme une question de mémoire, c’est comme si vous alliez, «personne, femme, homme, caméra, télé». Alors ils disent, pouvez-vous répéter cela? Alors j’ai dit oui, donc c’est ‘personne, femme, homme, caméra, télé.’ »

Et ça a continué et un comme ça. Personne, femme, homme, caméra, télévision. Encore et encore. Pendant plusieurs minutes. Il n’est pas surprenant que ce morceau ait été à peu près le seul objectif des spectacles de fin de soirée de jeudi soir.

Dans sa vidéo, Cooper a joué tout cela de manière hilarante, et elle a également joué le rôle de quelqu’un devant écouter ce spiel. Et tout se termine par un bâillon visuel que je ne veux pas gâcher. Vous devriez juste le regarder!

La vidéo complète de Cooper est intégrée en haut de cet article, et vous pouvez également la consulter sur YouTube ici.