Sarah Cooper est le mentor de l’avocate Trump Jenna Ellis dans la dernière vidéo parodique

Sarah Cooper trouve de nouvelles façons de se moquer de Donald Trump, abandonnant une fois de plus sa routine de synchronisation labiale et prétendant cette fois être la femme qui a encadré l’un de ses avocats, Jenna Ellis.

Récemment ajouté à l’équipe de Trump, Ellis était avec Rudy Giuliani lors de sa conférence de presse la semaine dernière où il a cité «Mon cousin Vinny» pour tenter de prouver d’une manière ou d’une autre la fraude électorale. Ellis elle-même a été moquée cette semaine sur Twitter pour avoir attribué une citation sur les libéraux à Teddy Roosevelt, même si elle a admis plus tard « Il n’y a pas de trace spécifique de lui disant cela dans un discours. »

Dans sa nouvelle vidéo, Cooper s’est donné un faux nom et a expliqué: «Je pensais que je voulais juste faire cette vidéo et en quelque sorte vous apprendre ce que je lui ai appris. Parce que, vous savez, il y a un peu de philosophies différentes avec le droit, quand il s’agit de droit, et j’ai une philosophie différente, c’est ce que je lui ai appris.

Cooper a poursuivi: «Comme, par exemple, avec les preuves – certaines personnes disent:« Montrez vos preuves ». Je dis: « Ne montrez pas vos preuves. » Gardez ça pour vous. C’est pour toi. C’est pour que vous sachiez que vous avez un cas, vous n’avez pas besoin de le prouver à quelqu’un d’autre. D’accord? C’est pour toi. Tout ce que vous avez à faire est de vous en procurer comme du papier d’imprimante à feuilles mobiles, et d’obtenir des classeurs, puis de le tenir debout et de dire: «Affidavits. Affidavits signés. » Et c’est aussi bon que l’or.

Dans une deuxième vidéo, Cooper a poursuivi: «L’autre chose que j’aime toujours dire est: ‘N’utilisez pas de vérification orthographique.’ Parce que ces lignes ondulées, elles ne sont que de la gigue et elles ne font que vous distraire. Alors désactivez simplement la vérification orthographique… Et puis ce sera bien parce que lorsque vous classerez vos documents et que vous avez des fautes d’orthographe, ils penseront que vous êtes peut-être très occupé. Et ils vous mettront en tête de file.