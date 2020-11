Saoirse Ronan n’a pas de nerfs de scène intime

2020-11-13 12:00:08

Saoirse Ronan n’a pas peur des scènes de sexe parce qu’elles sont tellement « techniques ».

Saoirse Ronan n’a pas peur des scènes de sexe.

L’actrice de 26 ans a eu un certain nombre de moments intimes avec Kate Winslet dans leur nouveau film ‘Ammonite’ mais elle est moins inquiète à leur sujet que lorsqu’elle doit verrouiller les lèvres à l’écran car elles sont beaucoup plus « techniques » que de nombreuses autres scènes .

Elle a dit: «J’ai eu beaucoup de chance de ne jamais me sentir trop nerveuse en faisant des scènes de sexe.

« Pour moi, ils sont si complètement techniques. Ce n’est pas comme une scène de baisers, où vous embrassez quelqu’un. C’est purement technique et chorégraphié. J’ai juste toujours vu ça comme ça, ce que je pense est probablement un bonne façon de procéder. »

Le réalisateur Francis Lee a laissé les deux actrices chorégraphier la scène de sexe elles-mêmes et Saoirse a admis qu’ils avaient eu beaucoup de «plaisir» à la mettre ensemble.

Elle a déclaré à ‘Entertainment Tonight’: « En termes de scène de sexe entre deux femmes, nous avons naturellement pris les devants. Nous savons ce que nous aimons, vraiment, et nous pourrions avoir une conversation ouverte à ce sujet.

«Nous avons parlé de la progression d’une scène de sexe à la suivante et de la nécessité pour les personnages de faire un pas de plus à chaque fois.

«Mais définitivement, être capable de mener la conversation et de l’amener dans la direction dans laquelle nous nous sentions à l’aise était merveilleux.

«Et c’était amusant! C’était vraiment amusant de dire: ‘Et bien, qu’en est-il de ça? Et si tu fais ça?’ Je pense que c’était une nouvelle expérience pour nous deux. »

Alors que la star oscarisée avait toujours «admiré» l’actrice du «Titanic», elle se sentait toujours très détendue en sa compagnie.

Elle a dit: «Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois auparavant dans des festivals et des fêtes et des choses comme ça et nous nous sommes toujours entendus comme une maison en feu.

«Moi étant la plus jeune des deux, j’admire quelqu’un comme elle et la carrière qu’elle a eue et à quel point elle travaille dur – parce qu’elle travaille très, très dur – et pour elle avec moi, elle m’a incroyablement soutenue , avant même de faire «Ammonite», Kate a toujours été dans mon coin.

«Toute l’idée qu’elle est Rose dans ‘Titanic’ disparaît quand vous la rencontrez.

« Je me suis toujours senti très détendu avec elle, et je pense que c’est là que vous faites votre meilleur travail. »

Mots clés: Saoirse Ronan, Kate Winslet De retour à l’alimentation