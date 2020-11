Santorin signerait avec Team Liquid

Photos de Tina Jo via Riot Games

Le jungler danois Santorin a accepté verbalement de rejoindre Team Liquid avant la division de printemps des LCS 2021, selon League of Legends journaliste Travis Gafford.

Le joueur de 23 ans est actuellement signé avec FlyQuest, mais il rejoindrait Liquid dans le cadre d’un contrat d’un an.

La semaine dernière, Santorin a révélé qu’il avait été autorisé à explorer des opportunités en dehors de FlyQuest avant le début de l’agence gratuite. Le jungler s’est dit ouvert aux offres en Amérique du Nord et en Europe.

Santorin a signé avec FlyQuest en 2018 après s’être séparé de l’équipe EU LCS H2k Gaming. En 2020, le jungler a aidé FlyQuest à participer à deux finales LCS ainsi qu’au premier championnat du monde de l’organisation.

Liquid n’a pas encore annoncé de changements majeurs dans sa liste de joueurs. L’équipe a cependant fait venir l’ancien jungler Origen Kold comme nouvel entraîneur stratégique hier. Liquid a également re-signé Jensen pour une prolongation de contrat de trois ans. L’accord aurait été évalué à 4,2 millions de dollars, ce qui en ferait le salaire le plus élevé de l’histoire de LCS. Les deuxième et troisième contrats les plus chers incluent le contrat de 3,4 millions de dollars d’Impact sur trois ans avec Liquid en 2017 et la signature de 2,3 millions de dollars de Huni avec Dignitas l’année dernière.

Liquid chercherait à acquérir le top laner européen Alphari dans le cadre d’un accord pluriannuel. Alphari remplacera Impact, qui est l’un des joueurs les plus anciens de la liste de Liquid. Jungler Broxah devrait également entrer en agence libre cette intersaison.

La fenêtre de l’agence gratuite LCS s’ouvre à 18h CT le 16 novembre.

