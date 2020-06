Santi Denia et Luis de la Fuente proposent un double acte aux Emirats Arabes Unis, Jorge Luis Pinto parle lentement

Des intermédiaires ont offert à la Fédération de football des Emirats arabes unis une prise de contrôle ibérique de leurs principales équipes internationales avec l’entraîneur-chef victorieux de l’Espagne des moins de 19 ans, Santi Denia, proposé comme le prochain patron des moins de 23 ans, aux côtés du Luis de la Fuente d’Espagne, les moins de 21 ans, en tête des seniors.

Cette option est en vigueur à un moment où un accord avec Jorge Luis Pinto – qui a conduit le Costa Rica aux quarts de finale de la Coupe du monde 2014 – reste insaisissable. Les représentants du Colombien de 67 ans ont rejeté une offre initiale qui a été reçue à la fin de la semaine dernière.

L’organe directeur devrait se réunir à nouveau prochainement pour discuter des derniers développements. Le journal Al Ittihad a fait un reportage dimanche que Vuk Rasovic d’Al Dhafra est le favori actuel pour le poste, devant; l’ancien vénéré Al Ain et Al Ahli, Cosmin Olaroiu, l’ancien Shabab Al Ahli Dubai Club et l’entraîneur d’Al Wasl Rodolfo Arruabarrena, Pinto et Juan Antonio Pizzi – l’avant-centre de Barcelone qui a guidé l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2018.

Un sort tumultueux pour les Blancs a vu Bert Van Marwijk, finaliste battu de la Coupe du monde 2010, limogé à la suite de la douloureuse campagne de la Coupe du Golfe d’hiver, après 260 jours de charge. Le contrat de six mois du remplaçant Ivan Jovanovic a ensuite été résilié en avril sans jouer un match en raison de la pandémie de coronavirus, les laissant pourchasser un cinquième manager en trois ans.

Maciej Skorza est toujours répertorié comme responsable des U-23 des Émirats arabes unis sur le site Web de l’organe directeur. TVP Sport a déclaré en février, cependant, que le Polonais était sorti au lendemain de l’échec de janvier à obtenir la qualification olympique de Tokyo 2020 au championnat AFC U-23.

Denia et De la Fuente – plus Pinto – manquent tous deux du Moyen-Orient éprouvé par la FA des EAU. Ils disposent cependant de CV impressionnants.

L’Espagnol mentionné ci-dessus était initialement lié aux Émirats arabes unis au début du mois. Il a remporté la Liga à deux reprises en tant qu’arrière gauche, dans un glorieux premier sort, à l’Athletic Bilbao de 1981 à 1987.

Le joueur de 59 ans a ensuite été recruté dans le système de la jeunesse espagnole en 2013. Le succès au Championnat d’Europe U-19 2015 a conduit à la promotion de juillet 2018 aux U-21, où il a réclamé un autre tournoi continental l’été dernier avec Denia comme assistante.

La carrière de Denia dans le football a suivi une voie similaire. Il a remporté la couronne de la Liga 1995/96 pendant neuf ans en tant que défenseur central à l’Atletico Madrid.

Un passage à la direction l’a vu progresser dans les tranches d’âge avec l’Espagne depuis juillet 2010.

L’athlète de 46 ans a remporté quatre championnats d’Europe, parmi différentes équipes. La dernière en date est intervenue lors de l’épreuve des moins de 19 ans en juillet 2019 en Arménie, avec le très convoité flyer valencien Ferran Torres faisant partie de l’équipe.

Une urgence supplémentaire pour la recherche senior a été fournie par la confirmation que le deuxième tour retardé des qualifications de l’AFC pour la Coupe du monde 2022 sera terminé en octobre et novembre. Ces jeux étaient initialement prévus pour mars et juin, avant d’être suspendus en raison de la pandémie.

Les Émirats arabes unis occupent le quatrième rang du groupe G, à cinq points du leader vietnamien. Ils se vantent cependant d’un match en main.

Seuls les huit vainqueurs de groupe sont assurés de passer à la troisième et dernière manche, aux côtés des quatre meilleurs deuxièmes.

Les Emirats Arabes Unis – qui n’ont disputé auparavant que l’Italie ’90 – accueillent la Malaisie le 8 octobre et se rendront en Indonésie le 13 octobre. Leurs engagements seront complétés par des affrontements à domicile sous haute pression avec la Thaïlande (12 novembre) et le Vietnam (17 novembre) .

