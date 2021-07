Problème de santé : la plupart des femmes de plus de 40 ans ne prêtent pas attention à ces symptômes

L’année dernière n’a pas été la meilleure en ce qui concerne notre bien-être. Au-delà de la menace évidente du COVID lui-même, beaucoup d’entre nous ont laissé leur santé au second plan, que ce soit par crainte de contracter le COVID chez le médecin, par le coût élevé des soins de santé ou par le stress d’apprendre une mauvaise nouvelle. Selon un sondage réalisé en juin 2020 par la Kaiser Family Foundation (KFF), près de la moitié des Américains (48 %) ont retardé leurs soins médicaux en raison du coronavirus, et 11 % ont déclaré que leur état de santé s’était aggravé en conséquence. Mais maintenant que la pandémie devient moins préoccupante, il n’y a plus d’excuse pour ne pas faire vérifier ce mal ou cette douleur qui pourrait être le signe de quelque chose de plus grave. Pourtant, de nouvelles recherches ont révélé que de nombreuses femmes ignorent les symptômes d’un problème de santé particulier. Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur l’état de santé qui n’est pas pris en compte de manière adéquate par plus de 70 % des femmes.

Près des trois quarts des femmes de plus de 40 ans ignorent leurs symptômes de ménopause

Une nouvelle étude menée par Bonafide, une société qui vend des produits de santé pour les femmes, a révélé que seule une minorité de femmes s’occupe des symptômes de la ménopause. Dans le cadre de son étude sur l’état de la ménopause en 2021, la société a interrogé plus de 1 000 femmes âgées de 40 à 65 ans à travers les États-Unis. Parmi celles-ci, 16 % souffrent de bouffées de chaleur, 15 % de prise de poids, 14 % de troubles du sommeil et 14 % de sueurs nocturnes.

« La plupart des femmes endurent des symptômes qui peuvent être chroniques et, dans certains cas, progressifs », indiquent les auteurs de l’étude. « Les symptômes physiques ont des répercussions durables sur la santé, sans parler du poids émotionnel de la souffrance (le plus souvent) en silence. »

Les femmes déclinent également les médicaments pour traiter la ménopause

On constate également un déclin régulier des traitements hormonaux substitutifs (THS), des médicaments qui contiennent des hormones féminines pour remplacer les œstrogènes que le corps cesse de fabriquer pendant la ménopause, selon la Mayo Clinic. Ces médicaments traitent certains des symptômes les plus courants de la ménopause, comme les bouffées de chaleur. Mais selon la clinique Mayo, le THS n’est pas sans risque – selon votre âge, le type d’hormonothérapie et vos antécédents médicaux, vous pourriez être exposée à un risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, de caillots sanguins et de cancer du sein.

C’est peut-être la raison pour laquelle de nombreuses femmes ne les utilisent plus. Selon l’étude Bonafide, 65 % des femmes disent qu’elles n’envisageraient pas de recourir à l’hormonothérapie pour traiter leurs symptômes de la ménopause, bien que 73 % d’entre elles disent connaître ce médicament.

Selon les auteurs de l’étude, les femmes d’aujourd’hui « vivent une expérience de la ménopause pire que celle de leurs mères ».

Les auteurs de l’étude Bonafide affirment que le marché du THS a diminué de 94 %. Dans leur enquête, 84 % des bénéficiaires ont déclaré qu’elles n’utilisaient pas les mêmes traitements de la ménopause que leur mère ou leur grand-mère, et seulement 9 % ont parlé à leur mère des symptômes de la ménopause.

« Entre les années 1960 et le début des années 2000, le traitement hormonal substitutif était le traitement le plus courant des symptômes de la ménopause. Il était également considéré comme la solution la plus efficace à l’époque », indiquent les auteurs.

« Étant donné que beaucoup moins de femmes ont recours à l’hormonothérapie substitutive aujourd’hui, et que des lacunes existent toujours autour des traitements de substitution efficaces, on peut dire que les femmes d’aujourd’hui vivent une expérience de la ménopause pire que celle de leurs mères. »

Et de nombreuses femmes présentent des symptômes de la ménopause qui peuvent durer près d’une décennie

La recherche a montré que les symptômes de la ménopause peuvent persister pendant près d’une décennie pour certaines femmes. Une étude de 2015 publiée dans JAMA Internal Medicine a inclus environ 1 500 femmes présentant des symptômes vasomoteurs (VMS) fréquents de la ménopause, ce qui inclut les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Les chercheurs ont constaté qu’en moyenne, plus de la moitié des femmes étudiées avaient ces symptômes depuis plus de sept ans, et celles qui ont déclaré la plus longue durée avaient des symptômes depuis plus de 11 ans.