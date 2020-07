Sans surprise, le Xbox Game Pass ne sera pas disponible sur PS5, PS4

L’industrie du jeu vidéo est bizarre à la minute, il n’est donc peut-être pas surprenant que Microsoft bigwig Phil Spencer se soit vu demander si le Xbox Game Pass pouvait venir sur d’autres consoles, comme la PlayStation 4 et la PlayStation 5. De toute évidence, la réponse est non, mais étant donné l’approche indépendante de la plate-forme de l’exécutif dans Ces dernières années, on peut comprendre pourquoi certains points de vente seraient impatients de griller le costume bavard sur le sujet.

«Dans les endroits où nous avons apporté la Xbox, comme les téléphones mobiles, comme nous le faisons actuellement avec Project xCloud et avec Xbox Game Pass Ultimate sur PC, nous savons que lorsque quelqu’un joue à l’un de nos jeux Xbox, il y a une attente. leur communauté Xbox Live, ils ont leurs réalisations », a-t-il expliqué. «Les autres plates-formes concurrentes ne sont vraiment pas intéressées à avoir une expérience Xbox complète sur leur matériel. Mais pour nous, nous voulons être là où les joueurs veulent être et c’est sur cette voie que nous sommes. »

Sony, bien sûr, souhaite que les propriétaires de PS5 et PS4 achètent des jeux via le PlayStation Store et s’abonnent à des services tels que PlayStation Plus et PlayStation Now, afin de ne pas renoncer à tous ces revenus en faveur de l’offre Xbox Game Pass en option. Il en va de même pour Nintendo. Mais alors, vous n’avez pas vraiment besoin de cet article pour vous le dire, n’est-ce pas?