Sania, Osaka participera au festival d’été virtuel de cinq jours – Tennis

Naomi Osaka, double vainqueur du Grand Chelem et la star du tennis indienne Sania Mirza participeront au «Festival d’été des expériences en ligne olympiennes et paralympiennes», à partir du 24 juillet.

Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 reportés à 2021, le Comité International Olympique (CIO), le Comité International Paralympique (IPC) et Airbnb, mettront en ligne l’esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques avec un programme d’activités organisé par des athlètes pour la première fois.

Tout au long des cinq jours de programmation sur plusieurs fuseaux horaires, la programmation présentera une variété «d’expériences en ligne interactives que les clients peuvent réserver sur Airbnb».

Ces expériences en ligne incluent «un aperçu de l’entraînement en quarantaine avec Osaka», un programme d’entraînement inspiré du Grand Chelem avec Sania, un entraînement panoramique avec le triathlète britannique Jonny Brownlee et une séance avec le médaillé d’or olympique et triple champion du monde d’athlétisme Allyson Félix à son retour au sport après la maternité.

«Les Jeux Olympiques rassemblent le monde entier et alors que nous devrons tous attendre un an de plus pour célébrer à Tokyo, la flamme olympique continue d’être la lumière au bout du tunnel sombre que l’humanité traverse actuellement. «Ce festival est une excellente plateforme pour unir et inspirer le monde dans un esprit d’amitié et de solidarité cet été», a déclaré le président du CIO, Thomas Bach, dans un communiqué de presse.

Sania a déclaré: «Au cours de l’expérience, je vais accompagner les invités à une formation fonctionnelle rapide, partager mon programme d’entraînement et les inspirer à trouver l’équilibre parfait entre le bien-être de l’esprit et du corps, le tout dans le confort de ma maison à Hyderabad.» Les spectateurs pourront également regarder certaines expériences en ligne en direct sur les chaînes Airbnb et Olympic YouTube.