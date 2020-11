Sania Mirza participera à une websérie pour sensibiliser à la tuberculose – Tennis

in

La star du tennis indienne Sania Mirza est prête à faire ses débuts dans une websérie. Elle participera à une émission intitulée «MTV Nishedh Alone Together», afin de sensibiliser le public à la tuberculose (TB).

Tel que rapporté par News 18, Sania a déclaré que la série Web vise à sensibiliser les jeunes à la maladie d’une manière unique et efficace.

«La tuberculose continue d’être l’un des problèmes de santé les plus chroniques de notre pays. Avec environ la moitié des cas diagnostiqués âgés de moins de 30 ans, il est urgent de s’attaquer aux erreurs qui l’entourent et de provoquer un changement de perception », a déclaré Sania.

«Il y a toujours des risques de tuberculose. Le risque a été augmenté par l’épidémie corona. La lutte contre la tuberculose est plus difficile que jamais et c’est ce qui m’a poussé à y jouer un rôle. J’espère que ma présence aidera d’une certaine manière à lutter collectivement contre la tuberculose et à apporter un changement positif », a-t-elle ajouté.

À propos de la série Web

La série Web de cinq épisodes présentera l’histoire d’un couple nouvellement marié, Vicky et Megha, qui fait face à plusieurs difficultés après le verrouillage soudain. Les personnages de Vicky et Megha ont été joués par Syed Raza Ahmed et Priya Chauhan.

Sania parlera des défis auxquels sont confrontés les jeunes couples pendant le verrouillage. Les acteurs Akshay Nalwade et Ashwin Mushran seront également présents dans la série. Il devrait être lancé sur les poignées de médias sociaux de MTV India et MTV Nishedh au cours de la dernière semaine de novembre 2020.