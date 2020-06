Sandwich au poulet grillé : la recette suprême pour une sortie réussie

Rien de plus simple qu’un délicieux sandwich bien rempli, pour un pique-nique dans les bois. C’est à la fois savoureux, léger et facile à emporter.

Durant cette période de confinement, apprenez quelques savoir-faire avant que la vie reprenne son cours normal. Pourquoi ne pas se spécialiser dans la cuisine ? C’est faisable et presque toujours satisfaisant. Préparez votre première sortie dans la nature en commençant par des aliments faciles à dresser. Voici quelques astuces bonnes à savoir pour monter un bon sandwich au poulet grillé.

Trouvez les bons ingrédients

Sachez qu’une bonne nourriture ne se définit non seulement par son goût, mais également par son apport organique. Les médecins nutritionnistes proposent une alimentation plus saine. C’est pourquoi notre sandwich au poulet devrait se conformer aux normes de l’alimentation, sans oublier sa saveur. Pour mettre sur pied un sandwich, nous avons besoin de :

Une baguette : pain complet uniquement. Un pain complet est fait à partir de farine complète, riche en sels minéraux et faible en sucre, donc plus recommandé

2 filets de poulet : uniquement à partir de poulet fermier. Les poulets de chair ne sont pas conseillés par les médecins

1 jaune d’œuf : bio seulement.

2 cuillères à soupe de moutarde : Si vous en avez, il est aussi préférable de partager en une cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne et en une cuillère à soupe de moutarde forte

10 Cl d’huile de tournesol : fortement recommandé par ses bienfaits antioxydants

Jus de citron : utilisez toujours du bio

De la salade de laitue

60 g de fromage cantal

Et enfin du sel, du poivre et de l’huile d’olive pour la cuisson

(Recette pour 2 sandwichs)



Bien réaliser son assaisonnement

C’est l’étape la plus cruciale de toute la préparation. Le goût se repose sur la manière dont l’assaisonnement est effectué.

Commencez par effiler le filet de poulet.

Réalisez une mayonnaise à l’aide du jaune d’œuf accompagné par de la moutarde forte et de l’huile de tournesol à la sortie du bol. Quand tout sera fait, rajouter de la moutarde à l’ancienne dans l’ensemble. N’oubliez pas de bien jauger le sel.

Réalisez une sauce pour la salade de feuille de laitue. Une fois bien lavée, la salade est prête à l’emploi. Assaisonnez la salade à l’aide du jus de citron, du poivre et de sel. Ici, le vinaigre n‘est pas utilisé pour de raisons sanitaires vu que toutes les personnes ne se ressemblent pas. Le citron est plus commun.

Procédez à la cuisson du poulet

Pour une saveur encore plus exquise, le poulet doit être un peu grillé. Cela va séparer le goût du pain, de celui du poulet. Si le poulet est bien cuit, le goût va se confondre. Pour un bon poulet grillé, procédez à deux façons :

D’abord, faire cuire le poulet dans l’eau chaude. Il est aussi préférable de le faire cuire à la vapeur.

Puis, le faire cuire à poêle. Veillez à ce que le poulet soit bien doré à sa sortie du poêle.

Terminez par l’assemblage

Il s’agit de l’étape la plus simple de cette recette. Mais faites en sorte que ce n’est pas trop facile pour autant. Votre sandwich devra faire bonne allure.

Divisez votre baguette en 2

Montez le sandwich en insérant les ingrédients en commençant par le poulet, puis la salade et enfin la mayonnaise.

Nous vous proposons cette recette facile à réaliser pour rendre votre prochain pique-nique encore plus simple, mais encore plus admirable. Vous passeriez plus de temps à vous amuser qu’à préparer le déjeuner ou le gouter.