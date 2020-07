Sandro Wagner ne revient pas à Tianjin

L’ancien professionnel du Bayern Sandro Wagner a terminé son chapitre avec le club de première division chinois Tianjin Teda après un an et demi. « J’ai passé 18 mois formidables en Chine », a déclaré le joueur de 32 ans image– Journal: « Mais j’ai une famille avec quatre enfants à la maison. Dans les circonstances actuelles, j’ai peur de voyager en Chine et de les laisser seuls ici. »

Wagner est passé du Bayern Munich, champion du record, à Tianjin en janvier 2019 pour l’ancien entraîneur de Bundesliga, Uli Stielike. En 26 matchs en Super League, l’avant-centre de 1,94 m a marqué douze fois.

Après l’épidémie de Corona, la ligue chinoise avait reporté le début de la saison prévu pour mars. À partir de samedi, la saison devrait débuter avec un mode tournoi spécial et des règles d’hygiène strictes. Par exemple, les équipes n’ont aucun contact direct avec les amis et la famille pendant plus de deux mois.

« Je sais que je renonce à une partie de mon salaire – mais il y a des choses plus importantes dans la vie », a déclaré Wagner. A Tianjin, le joueur de 32 ans aurait reçu 7,5 millions d’euros nets par an.

Pendant la crise corona, les habitants de Munich s’étaient fait entendre image avec sa famille en Allemagne. Il n’y aura probablement plus de retour en Chine, les discussions avec Tianjin concernant la résiliation du contrat devraient déjà commencer.