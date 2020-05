SANDMAN UNIVERSE s’étend sur le territoire des cauchemars avec THE DREAMING: WAKING HOURS

Crédit: DC Black Label



DC Black Label a annoncé The Dreaming: Waking Hours, une nouvelle série de l’écrivain G. Willow Wilson et de l’artiste Nick Robles qui se concentre sur Ruin, une incarnation des cauchemars.

Voici la description officielle de la série:

Crédit: DC Black Label



« L’une des responsabilités les plus lourdes de Dream est la création de cauchemars – les êtres qui hantent notre sommeil et tournent nos pensées vers l’obscurité. Sous la forme de Ruin, le cauchemar d’un échec catastrophique, Dream était certain qu’il avait construit son prochain chef-d’œuvre … mais Ruin ne peut s’empêcher d’être à la hauteur de son nom, envoyant chaque situation dans une spirale de conséquences inattendues. Malheureusement, la chercheuse shakespearienne (et la nouvelle mère épuisée) Lindy a rêvé de Ruine… et, ce faisant, elle l’a livré au monde éveillé! «

Heures de réveil suit le volume précédent de Le rêve, également par Wilson et Robles, conclu en avril.

Voici les pages intérieures et une couverture de Robles, ainsi qu’une variante de couverture de Bill Sienkiewicz. The Dreaming: Waking Hours # 1 devrait sortir en août. Les sollicitations complètes de DC en août 2020 arriveront à 12 heures vendredi.