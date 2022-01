Sandman : Pourquoi la nouvelle série Netflix ne s’adressera qu’aux adultes ?

Sandman est la prochaine série de Netflix basée sur la bande dessinée du même nom, qui sortira en 2022 et ne sera destinée qu’aux plus de 18 ans. Sandman est l’adaptation télévisée inspirée de la série de Comics du même nom écrite par Neil Gaiman, et qui a été publiée par DC Comics. Pour l’instant, la plate-forme de streaming Netflix n’a pas confirmé de date de première, mais les épisodes devraient apparaître dans le courant de 2022.

Sandman sera diffusé sur Netflix en 2022

La nouvelle série est une combinaison de mythologie moderne et de dark fantasy dans laquelle fiction, drame historique et légende sont parfaitement imbriqués. Le Sandman suit les personnages et les lieux affectés par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il restaure son royaume des erreurs qu’il a commises au cours de sa longue vie.

La production de la prochaine série Netflix a été annoncée en 2019. De nombreux fans étaient ravis d’apprendre que parmi les personnages principaux se trouve Lucifer Morningstar, le même qui a inspiré le drame à succès Netflix qui s’est terminé en septembre dernier après six saisons. Cependant, cela sera joué par Gwendoline Christie.

Les fans de bandes dessinées ont également montré leur enthousiasme sur les réseaux sociaux, et se sont en même temps demandé à quel type de public l’histoire basée sur l’œuvre écrite emblématique de Gaiman serait destinée, et qu’en plus de Christie, elle mettra en vedette Tom Sturridge , Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston et Jenna Coleman, parmi une foule d’autres acteurs talentueux.

Sandman | Premières images VOSTFR | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Sandman déconseillé aux moins de 18 ans sur Netflix

Le récit de Sandman, développé par Gaiman lui-même avec David Goyer et Allan Heinberg, s’adresse aux adultes, tout comme les bandes dessinées. Selon le média CBR, la série a une cote TV-MA, ce qui signifie qu’elle est recommandée aux adultes et interdite aux enfants de moins de 17 ans, en raison de son contenu chargé de langage inapproprié, de violence et de sexe.

L’information sur la cote de Sandman, se vérifie facilement puisqu’elle est disponible sur la page officielle de la série sur Netflix. Selon les détails liés à la première saison, la série comportera des scènes explicites de suicide, d’automutilation et de tabagisme.