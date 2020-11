SANDBOX Gaming se sépare de Dove

in

Photo via Riot Games

Remplacez le mid laner Kim «Dove» Jae-yeon de League of Legends L’équipe SANDBOX Gaming a quitté l’équipe «d’un commun accord», a annoncé l’organisation sur Twitter hier soir.

Dove a été membre de départ de la première liste de SANDBOX et faisait partie de l’équipe acquise lorsque la formation a été promue de Challengers Korea à la LCK en septembre 2018.

Bonjour, c’est SANDBOX Gaming. Aujourd’hui, nous nous séparons de Dove, Kim Jae Yeon, d’un commun accord. Nous remercions ses contributions à l’équipe et lui souhaitons la meilleure des chances pour l’avenir. Merci. pic.twitter.com/j4AyLAHbAO – SANDBOX Gaming (@SBGaming_KOR) 15 novembre 2020

SANDBOX Gaming a eu des résultats désastreux lors du Spring Split LCK 2020, terminant à la neuvième place avec un taux de victoire de 28%. Lorsque l’entraîneur-chef YamatoCannon s’est joint à l’équipe cet été, ils ont eu une meilleure performance. Ils ont terminé septième avec un taux de victoire amélioré de 39%.

Cependant, Dove n’a pas beaucoup joué lors du Summer Split. Il n’a disputé que quatre matches avec SANDBOX, et le principal mid laner de l’équipe est devenu Yoo «FATE» Su-hyeok. Sur ces quatre matches qu’il a disputés, aucun ne s’est avéré être une victoire.

On ne sait pas ce que l’avenir réserve à Dove. Il est le troisième joueur à se séparer de SANDBOX, après le remplaçant du jungler Son « Punch » Min-hyuk et le remplaçant du top laner Han « Lonely » Gyu-joon. Aucun d’entre eux n’est monté sur la scène LCK lors du Summer Split, contrairement à Summit et OnFleek.

Le jungler principal de SANDBOX, OnFleek, est également devenu inactif après avoir reçu une suspension et une amende de Riot Games pour « betaion inappropriée» dans un ticket de rapport.

Le premier changement que SANDBOX a fait pendant l’intersaison, cependant, était de remplacer l’entraîneur-chef européen YamatoCannon, qui a quitté l’équipe pour «des raisons personnelles» et aurait rejoint Fnatic, par l’ancien entraîneur de DAMWON Gaming Micro.

SANDBOX n’a ​​pas encore révélé si les trois joueurs restants de la liste principale resteront dans l’équipe pour la saison 2021 et si les trois joueurs sortants seront remplacés.

Partager : Tweet