San Francisco Shock signe le DPS Glister

Photo de Robert Paul via Blizzard Entertainment

Le choc de San Francisco est un pas de plus vers la possibilité d’aligner une liste complète de joueurs DPS.

Après avoir annoncé hier la reprise surprenante du flex DPS Charlie «nero» Zwarg, l’équipe a ajouté un autre élément à sa gamme de dégâts aujourd’hui. L’ancien vedette des Spitfire de Londres, Lim «Glister» Gil-seong, rejoindra le Shock pour 2021 Overwatch Saison de la ligue.

L’année dernière, le London Spitfire a été reconstruit avec une équipe principalement de recrues de joueurs relativement inconnus. Grâce à une saison difficile pleine de revers et de douleurs de croissance, Glister est devenu l’un des joueurs les plus talentueux de l’équipe. En utilisant des héros Hitscan comme Tracer et McCree, Glister a affronté les vétérans de la ligue – et sa performance a évidemment attiré l’attention du Shock.

Le choc de San Francisco a maintenant cinq marchands de dégâts inscrits à sa liste, y compris Glister. Nero et Kwon « Striker » Nam-joo sont des signatures confirmées tandis que Lee « ANS » Seon-chang et Sean « Ta1yo » Henderson sont susceptibles de revenir.

Avec des pools de héros similaires, Glister sera probablement en compétition pour le temps sur scène avec Striker, le MVP de la grande finale 2020. Compte tenu de l’environnement très stressant de la saison dernière, cependant, l’équipe peut prévoir des remplaçants au cas où des pauses seraient nécessaires.

En tant que premier champion à répétition de la grande finale de la ligue, San Francisco investit évidemment ce prix dans la constitution d’une équipe prête à s’attaquer aux «trois tourbières».