Samuel L.Jackson n’est pas amusé par la vidéo insensée de Jon Voight sur la guerre civile

Samuel L. Jackson avait un message très succinct pour Jon Voight après que l’acteur de «Ray Donovan» ait publié une vidéo absolument dérangée sur Twitter affirmant que les démocrates travaillaient au nom de Satan et que l’effort pour renverser les élections de 2020 est un combat droit à égalité la guerre civile: «F—. John Voight !!! »

Honnêtement, nous ne sommes pas tout à fait sûrs que la faute d’orthographe du prénom de Voight était une faute de frappe ou délibérée.

Dans la vidéo, qui peut être consulté ici si vous voulez, Voight ment sur l’élection en disant que la victoire électorale de Joe Biden sur Donald Trump est en soi un «mensonge». Et c’est là que les choses deviennent vraiment dérangeantes.

«Comme si nous ne connaissions pas tous la vérité. Et quand on essaie de tromper, on sait qu’on ne peut pas s’en tirer », dit Voight avant de se livrer à certains fantasmes de vengeance contre les démocrates pour avoir le culot d’être heureux de gagner une élection.« Il y aura un prix à payer. Ceux qui sautent de joie maintenant sautent vers l’horreur dans laquelle ils seront, car je sais que les promesses faites par la gauche au peuple américain ne se concrétiseront jamais.

Lisez aussi: John Berman de CNN: « L’embarras » empêche-t-il Trump de « montrer son visage » en public? (Vidéo)

«Mes amis de toutes les couleurs, races et religions, c’est maintenant notre plus grand combat depuis la guerre civile», poursuit Voight. «La bataille de la justice contre Satan. Oui, Satan. Parce que ces gauchistes sont méchants, corrompus et veulent démolir cette nation. Nous ne devons pas permettre cela. Nous devons lutter contre cette corruption qui a pris le dessus et lutter pour le bien qui semble perdu. Donnons notre confiance à Dieu et luttons maintenant pour la victoire de Trump parce que nous savons tous que ce dépouillement est de la corruption comme eux.

Bien sûr, tout ce que Voight a dit est faux. Selon le New York Times, le Washington Post et même Fox News, sans parler de très nombreux juges, il n’y a eu aucune preuve de fraude électorale. Et tout aussi important, Biden est déjà en tête du vote populaire avec plus de 5 millions de voix, et tous les principaux médias ont projeté qu’il gagnerait facilement le collège électoral. (Aussi, pour autant que nous le sachions, Joe Biden n’a pas déclaré allégeance au sombre.)

Mais Jackson a identifié un autre problème spécifique dans la vidéo folle de Voight – cette comparaison avec la guerre civile. «D’abord, tu dois arrêter de regarder cette folie !! La guerre civile concernait l’esclavage, alors faites attention au symbolisme. Enfin F—. John Voight !!! »

Au fait, il a raison: chaque État qui a publié des décrets expliquant pourquoi ils commettaient une trahison a spécifiquement cité la préservation de l’esclavage. Bien sûr, en toute honnêteté, il n’a pas raison sur l’épellation du prénom de Voight.

Voir la vidéo et la réponse de Jackson ci-dessous.