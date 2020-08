Samsung vient-il de laisser entendre que le Galaxy Z Fold 2 sera plus cher que l’OG Fold?

C’est vrai, les développeurs XDA Max Weinbach a repéré deux nouvelles variantes de couleur du Galaxy Fold – Martian Green et Astro Blue – sur Samsung Site Web américain.

Comme SamMobile note, ces couleurs ont été annoncées lorsque le Galaxy Fold a fait ses débuts. Comme nous le savons tous, le lancement ne s’est pas déroulé comme prévu et Samsung a demandé quelques mois pour réparer l’appareil. Lors de sa relance, il n’était disponible que dans les couleurs Space Silver et Cosmos Black. Maintenant, ces teintes sont introuvables.

Les sources du point de vente ont également confirmé que de nouvelles options de couleur sont effectivement à venir pour le Galaxy Fold de première génération et qu’elles seront disponibles sur certains marchés comme la Corée du Sud.

On dirait que le Galaxy Z Fold 2 ne coûtera pas 1980 $ après tout

Fait intéressant, le prix reste le même à 1980 $ et cela complique encore les choses. Selon une rumeur récente, le Galaxy Z Fold 2 sera le même prix que son prédécesseur. Pourquoi un consommateur moyen paierait-il autant pour un appareil vieux de près d’un an alors qu’un plus récent avec de meilleures spécifications et un meilleur design vend-il au détail pour le même montant?

Nous sommes enclins à croire que le Galaxy Z Fold 2 coûtera plus cher que son prédécesseur et c’est compréhensible étant donné qu’il comportera apparemment de nombreuses mises à niveau telles qu’un écran principal de 120 Hz et un système de caméra amélioré.

Après tout, la version 5G du Galaxy Z Flip commande également une prime de 70 $ par rapport au modèle uniquement 4G, même si les seuls facteurs de différenciation entre les deux sont une nouvelle puce et la prise en charge de la prochaine génération de connectivité cellulaire.

En raison de retards du côté de l’offre, le Galaxy Z Fold 2 sera probablement mis en vente plus d’une semaine après son dévoilement. Même alors, l’offre sera resteraient limités.