Samsung tue un autre service redondant en décembre

Samsung a toujours essayé de faire en sorte que les gens utilisent ses outils sur leurs téléphones, qu’il y ait ou non de meilleures alternatives. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous voyons le géant sud-coréen en fermer beaucoup en raison du peu de personnes qui les utilisent.Par exemple, S Translator a été lancé comme une alternative aux services Google et Microsoft Translator mais n’a pas réussi à trouver trop de fans parmi les utilisateurs de smartphones Samsung. Ajoutez à cela le S Translator était disponible sur les appareils Galaxy haut de gamme pour la plupart, et vous avez une recette pour l’échec.

Eh bien, il semble que le 1er décembre prochain, Samsung fermera S Translator, a annoncé la société plus tôt cette semaine. Repéré par TizenHelp, l’annonce mentionne que toutes les informations du service collectées auprès des utilisateurs seront détruites le même jour.

Apparemment, Samsung essaie de rationaliser son écosystème d’applications mobiles, autant d’applications et de services qui sont devenus redondants, tels que S Voice, Mirrorlink et Find My Car. Il est difficile de dire si Samsung a fini de tuer ses services impopulaires, mais Bixby pourrait être le prochain sur la liste.