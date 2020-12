Samsung travaille sur un traqueur d’objets Smart Tag?

Il semble que les trackers d’objets intelligents font fureur de nos jours. Le pas encore confirmé Apple AirTags a fait la une des journaux il y a quelques semaines et il semble maintenant que Samsung travaille également sur un gadget similaire. LetsGoDigital a repéré un dépôt de marque par la société coréenne auprès de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) pour le nom «Samsung Smart Tag». La marque a été déposée le 30 novembre et intervient peu de temps après la certification d’Indonésian Telecom pour un appareil Galaxy Smart Tag avec un numéro de modèle EI-T5300.

À en juger par la description, le dispositif Smart Tag sera utilisé pour suivre d’autres objets à l’aide de NFC et RFID, mais il peut également être utilisé comme dispositif d’authentification. Le transport de la Smart Tag permettra probablement aux utilisateurs de se connecter à divers services Samsung et de déverrouiller les téléphones et autres appareils sans tracas.

Bien sûr, un dépôt de marque ne signifie pas nécessairement que nous verrons un produit final de sitôt. Néanmoins, il est possible que la société coréenne dévoile le gadget SmartTag lors du prochain Événement Galaxy Unpacked se déroulant fin janvier ou début février.