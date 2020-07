Samsung tentera apparemment de rendre l’Exynos Galaxy Note 20 acceptable avec l’étiquette Power of Our Own Parts

Le Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ont fui abondamment et nous savons presque tout à leur sujet. À ce stade, il est à peu près confirmé que les variantes européennes, africaines et moyen-orientales des produits phares hériteront du Galaxy S20. Puce Exynos 990, tandis que les autres modèles seront alimentés par le nouveau Snapdragon 865 Plus. Eh bien, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, ou alors Samsung voudrait que vous le croyiez, rapporte WinFuture.

Samsung ne fait pas que fabriquer des téléphones mobiles. C’est un conglomérat qui fabrique divers produits, notamment des semi-conducteurs, des disques SSD et des DRAM, et selon la publication, cette autosuffisance sera mise en évidence dans Campagne marketing de la série Galaxy Note 20.

European Galaxy Note 20: même puce, perspective différente

En utilisant le slogan «La puissance de nos propres pièces», Samsung soulignera la façon dont la gamme Galaxy Note 20 devrait bénéficier de l’utilisation de composants internes, y compris l’Exynos 990 qui avait les consommateurs en armes. Vous pouvez difficilement les blâmer car les spécifications, les repères et les performances réelles montrent tous que le silicium propriétaire est en retard sur le Snapdragon 865 et cette fois-ci, les différences ne fera que croître, étant donné que les modèles non européens comporteront supposément une version mise à jour de la puce phare de Qualcomm.

Tout espoir que les modèles à destination de l’Europe seront propulsés par les rumeurs Exynos 992 a été brisé à maintes reprises. Ainsi, même si Samsung n’a apparemment pas de nouvelle puce pour ses clients pour le moment, il a une nouvelle explication: la production en interne de pièces telles que le chipset, Le stockage flash et la batterie permettent une meilleure optimisation qui conduit à une efficacité énergétique et des performances améliorées.

Théoriquement, l’entreprise a raison. En réalité, cependant, les modèles Galaxy S20 alimentés par l’Exynos-990 présentaient des problèmes tels que surchauffe qui était inexistante sur les variantes entraînées par Snapdragon 865. Certains de ces problèmes ont été résolus avec des mises à jour et il est donc tout à fait possible que d’autres optimisations logicielles se traduisent par une meilleure expérience.

Samsung fabrique également ses propres écrans, et ils sont l’un des meilleurs du marché. Même Apple obtient la plupart des écrans pour ses iPhones du géant sud-coréen. La société s’est également associée à Xiaomi pour créer le Capteur 108MP qui était une caractéristique phare du Galaxy S20 et reviendra probablement avec le Note 20 Ultra.

Comme Samsung n’obtient pas la plupart de ses pièces auprès de tiers, cela se traduit par des économies de coûts, mais malheureusement pour les consommateurs, il ne semble pas les transmettre. Le Galaxy S20 a un prix scandaleux et il est sûrement nuire aux expéditions. La société semble avoir appris sa leçon car une nouvelle fuite indique que le Note 20 sera beaucoup moins flashy que le Note 20 Ultra plus costaud, avec un 60Hz écran plat, construction en plastique et stylet S Pen moins performant. Cela entraînera probablement un prix inférieur et, selon certains rapports, la série Note 20 sera en fait un peu plus abordable que la gamme Note 10.