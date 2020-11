Samsung taquine les nouvelles fonctionnalités de One UI 3.0, la date de sortie

Samsung a déployé versions bêta de son logiciel One UI 3.0 depuis un certain temps, mais il semble maintenant que la société se prépare à une sortie officielle. Le géant de la technologie coréen a mis à jour son page officielle One UI, présentant de nouvelles fonctionnalités et faisant allusion à une sortie imminente. One UI 3.0 devrait commencer à être déployé ce mois-ci, la série Galaxy S20 la recevant en premier, suivie de la série Note 20, si la société souhaite imiter son calendrier de mise à jour bêta. La mise à jour arrivera probablement sur des appareils plus haut de gamme et milieu de gamme dans les mois à venir.

Certaines des fonctionnalités indiquent clairement que les appareils pliables bénéficieront de la nouvelle fonctionnalité, il est donc prudent de supposer que le Z Fold2 et le Z Flip recevront le nouveau logiciel assez tôt. Jetons un coup d’œil à certaines des meilleures fonctionnalités de One UI 3.0.

Panneau rapide et panneau de notification

One UI 3.0 apporte des améliorations au panneau rapide qui permettront aux utilisateurs de basculer de manière transparente entre la musique et les vidéos. Le panneau de notification offrira plus d’informations montrant les messages de plusieurs applications en un seul endroit.

Optimisations de la taille de l’écran

One UI 3.0 prendra en charge tous ces rapports et tailles d’écran étranges, ce qui rend le Expérience Galaxy Z Fold2 plus pratique. Les applications s’ajusteront à l’écran principal lorsque l’appareil est déplié et s’ajusteront de manière transparente lorsque vous pliez le téléphone.

Fenêtre multi-active

Une autre fonctionnalité intéressante qui cible le portefeuille pliable de l’entreprise. Multi-Active Window permettra aux utilisateurs de partitionner l’écran en deux ou trois parties pour faciliter le multitâche. Vous pourrez mélanger les applications et les redimensionner comme bon vous semble.

Double aperçu et lecture de selfie avec caméra

Ces fonctionnalités utilisent la disposition à double écran des téléphones Galaxy Fold, vous permettant de prendre des selfies avec le système de caméra principal tout en utilisant l’écran de couverture pour prévisualiser la photo.

Écran de verrouillage dynamique et bon verrouillage

Ces deux éléments prennent soin de votre plaisir visuel lorsque votre appareil Samsung est verrouillé. L’écran de verrouillage dynamique vous permet d’obtenir une image d’arrière-plan différente à chaque fois que vous déverrouillez votre appareil et il existe également un pool d’images de haute qualité dans 10 catégories différentes. Si vous souhaitez personnaliser encore plus les choses, il existe la fonction Good Lock qui vous permet de créer des fonds d’écran animés, de personnaliser les commandes du S Pen Air, le pointeur et les paramètres sonores. Voici le plein changelog.