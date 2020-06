Samsung serait en pourparlers pour garder les stations de base 5G de Huawei dans les puces

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si exactement un an jour pour jour le département du commerce américain a placé Huawei sur la liste des entités pour des raisons de sécurité, les États-Unis ont modifié une règle d’exportation qui met vraiment la pression sur l’entreprise (plus de détails dans une minute). Le fait d’être placé sur la liste d’entités empêche Huawei d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine et empêche Huawei d’octroyer une licence à Google Mobile Services. En conséquence, la société a dû se démener et bousculer et a créé son propre écosystème qui a fait ses débuts sur la série Huawei P40 cette année. Il a même a lancé sa propre application Petal Search qui aidera les utilisateurs de Huawei à trouver des magasins d’applications où ils pourront charger des applications comme Facebook et Instagram dont le téléchargement est techniquement interdit.

En Chine, ne pas pouvoir utiliser les applications de Google sur les téléphones Huawei n’était pas un problème puisque la plupart de ces applications sont de toute façon interdites en Chine. Mais les utilisateurs mondiaux des téléphones de Huawei ont sûrement manqué le Google Play Store, Google Maps, la recherche Google, Gmail, YouTube et autres. Pourtant, Huawei a réussi à expédier 240 millions de smartphones l’année dernière, ce qui lui a permis de dépasser Apple et de terminer derrière seulement Samsung.

Huawei a conclu des contrats pour livrer 600 000 stations de base 5G

Si Huawei a un talon d’Achille, c’est son unité de puce HiSilicon; c’est parce que Huawei s’appuie sur TSMC pour fabriquer ses puces de pointe. Ce n’est pas inhabituel; en tant que plus grande fonderie indépendante au monde, TSMC produit des puces conçues par Apple, Qualcomm, MediaTek et d’autres. En fait, après Apple, Huawei est le deuxième client de TSMC. Mais rappelez-vous que le changement de règle d’exportation que nous avons mentionné dans le premier paragraphe de cet article? Avec ce changement, les fonderies qui utilisent une technologie basée aux États-Unis pour produire leurs puces auront besoin d’une licence des États-Unis pour expédier à Huawei. Les puces produites à partir de plaquettes en production lorsque les nouvelles règles sont entrées en vigueur peuvent toujours être expédiées à Huawei si elles sont reçues d’ici la mi-septembre. Cela pourrait permettre à Huawei d’avoir suffisamment de chipsets Kirin 1020 5 nm pour produire tous les téléphones Mate 40 et Mate 40 Pro qu’il souhaite. Mais que fera Huawei l’année prochaine à partir de la série P50? Plus important encore pour Huawei, où obtiendra-t-il les puces de pointe dont il a besoin pour son activité d’équipement de réseau 5G? Le fabricant est le plus grand fournisseur d’équipement de mise en réseau 5G au monde.

Certains ont déjà proposé à Huawei de contourner les nouvelles règles telles que l’achat de puces TSMC auprès de MediaTek. Mais TSMC a déclaré qu’il ne permettrait pas que cela se produise. Mais une solution parfaitement légale pourrait venir de Samsung; cette dernière est la deuxième plus grande fonderie indépendante au monde et selon Asia Times, il a développé une petite chaîne de production qui utilise la technologie japonaise et européenne de fabrication de puces pour produire des puces de 7 nm.

La société néerlandaise ASML fournit à Samsung les machines de lithographie Extreme Ultra-Violet (EUV) qui gravent des motifs sur des plaquettes qui montrent où les transistors seront placés dans une puce. Les faisceaux ultra-violets peuvent produire des motifs si fins qu’ils permettent à plus de transistors de s’insérer à l’intérieur d’un circuit intégré; plus il y a de transistors dans une puce, plus il est puissant et économe en énergie. Et les machines utilisées pour tester les puces peuvent être achetées au Japon sans implication des États-Unis.

Samsung et Huawei seraient en train de discuter d’un éventuel arrangement qui conduirait Samsung à fabriquer des puces avancées pour le secteur des équipements de réseau 5G de Huawei; en retour, Huawei céderait une partie de sa part de marché mondiale des smartphones à Samsung. Ce plan pourrait fonctionner parce que Samsung dépend plus des téléphones que Huawei. La société a des contrats pour fournir 600 000 stations de base 5G qui sont alimentées par des puces HiSilicon fabriquées par TSMC et qui sont plus importantes pour les résultats de Huawei que les téléphones.

Huawei a également donné quelques affaires au premier fondeur chinois SMIC. Mais les puces les plus avancées de ce dernier sont construites à l’aide du nœud de processus 14 nm, plusieurs nœuds derrière TSMC. Alors que SMIC espère fabriquer des puces de 7 nm d’ici la fin de cette année, il devrait également obtenir une licence des États-Unis s’il produit ses puces en utilisant la technologie américaine.