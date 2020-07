Samsung révèle prématurément le principal argument de vente des Galaxy Buds Live

Samsung va peut-être audacieusement là où aucune entreprise n’est allée auparavant en ce qui concerne la conception de ses véritables écouteurs sans fil de nouvelle génération, mais en ce qui concerne les fonctionnalités, les Galaxy Buds Live devraient largement emprunter la même voie que les AirPod haut de gamme d’Apple. Pro.

C’est quelque chose qui était initialement rumeur en avril, mais jamais vraiment confirmé ou même répété beaucoup par des publications réputées ou des fuites fiables ces dernières semaines. Bien que l’on ne sache pas si les Galaxy Buds Live finiront par être officiellement dévoilés aux côtés du duo Note 20 et du Galaxy Z Fold 2 5G le 5 août ou un peu plus tôt que cela, Samsung vient de renverser les haricots (jeu de mots absolument prévu), révélant le principal argument de vente de ses alternatives AirPods Pro de forme étrange.

Comme prévu (et comme déjà confirmé hier), ces bad boys s’appelleront en effet Galaxy Buds Live (plutôt que Bean Buds ou BudsX), et comme on le disait à l’origine, leur liste de fonctionnalités sans aucun doute impressionnante comprend une technologie de suppression active du bruit de pointe.

Cela permettra à la troisième paire d’écouteurs véritables sans fil de Samsung (et la première à avoir la forme de haricots rouges) de rivaliser directement avec l’incroyablement bien revue et très populaire. AirPods Pro. Mais si toutes les premières spéculations se concrétisent, la recrue de l’industrie des «hearables» pourrait saper le vétéran et le leader du marché de 100 $.

C’est vrai, les Galaxy Buds Live devraient coûter aussi peu que 150 $, bien que ce morceau de ragots semble assez sommaire dès le départ, vous ne voudrez peut-être pas encore le prendre pour acquis. Après tout, le Les Galaxy Buds + sont officiellement au prix de 150 dollars avec une autonomie de batterie stellaire et une conception plus … conventionnelle en remorque, mais pas d’annulation active du bruit.

Les seules autres choses révélées par le dérapage d’aujourd’hui sont les commandes tactiles, les options d’égalisation et une bascule rapide qui vous permettra d’activer et de désactiver la fonctionnalité ANC à partir de l’application compagnon mobile officielle Galaxy Buds pour ce prochain modèle Live.

Récemment rendu dans un trio de couleurs accrocheuses, les écouteurs sans fil haut de gamme devraient également correspondre aux scores d’endurance de la batterie de 11 heures des Buds + tout en offrant un total de trois microphones et deux haut-parleurs pour des appels cristallins et une qualité sonore supérieure.