Samsung réduirait la production du Galaxy Note 20

Hinyx Qi Chargeur sans Fil Rapide Voiture, Support de Téléphone d'évent de Voiture 7, 5W pour iPhone XS/XS Max/XR/X/8, 10W pour S10 S10+ S9 S9+ S8 S8+ S7 Note 8/9, 5W pour Appareils Qi

⚡ 【Fonctions 2 en 1】Le chargeur de voiture sans fil Qi combine un support de téléphone à évent et un chargeur sans fil. Utilisation de la navigation GPS en conduisant, il est facile de tenir votre téléphone. Notre chargeur de voiture Qi a une puce intelligente intégrée avec de multiples protections telles que la surcharge, les surintensités, les courts-circuits, le contrôle de la température, etc. ⚡【Stabilité et Sécurité】Chaque clip du support utilise du silicone doux, antidérapant, absorbant les chocs et protège également les bouches d'aération de la voiture ou les téléphones des rayures. Le support de téléphone de voiture peut être utilisé avec un boîtier plus épais (moins de 4 mm). Même sur les routes cahoteuses, il n'y aura pas de panne de courant et le téléphone restera stable. Pas besoin de s'inquiéter du freinage soudain, de l'accélération rapide et des bosses. ⚡【Opération à Une Main】La balle rotative à 360 ° vous aide à trouver l'angle le plus approprié pour une conduite en toute sécurité. Placez le téléphone près du support, le capteur infrarouge en bas libère les clips automatiquement et serre le téléphone. Appuyez doucement sur la zone de détection supérieure, les clips seront automatiquement relâchés, puis le téléphone sera récupéré. ⚡【Charge Rapide Sans Fil】10 W pour Samsung, charge rapide 7,5 W pour iPhone et 5W standard pour tous les appareils compatibles Qi. Utilisez l’adaptateur de charge rapide Charge 3.0 pour recharger rapidement votre téléphone portable, s'il vous plaît. Compatible avec les téléphones Samsung Galaxy S8 / S6, Edge Plus / Note 8, iPhone 8 / X, Lumia 820, Nexus 6/7 et 4,7 à 6,5 pouces compatibles QI. Les téléphones sans fonction Qi nécessitent un récepteur sans fil Qi supplémentaire (non inclus). ⚡【Choix Optimal】Hinyx propose le retour / remplacement et le remboursement pour une garantie de 90 jours / 12 mois après l'achat. Une fois le chargeur alimenté, les voyants bleu et vert clignotent en alternance pour indiquer si le test automatique du système est anormal. Ensuite, le voyant est éteint pendant 2 secondes, puis se rallume.