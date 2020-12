Samsung publie une feuille de route complète pour la mise à jour d’Android 11 pour les appareils Galaxy

Nous ne sommes probablement pas trop loin de la vérité en disant que près de la moitié du monde utilise Smartphones ou tablettes Samsung. Dans tous les cas, une grande partie de la population terrestre possède un téléphone Samsung ces jours-ci, bien que beaucoup de ces personnes utilisent des téléphones plus anciens.Pour ceux d’entre vous qui utilisent des appareils Galaxy plutôt récents, nous avons d’excellentes nouvelles. Samsung vient de dévoiler la feuille de route complète de la mise à jour d’Android 11, comme il l’avait promis il y a quelques semaines. La liste des téléphones et tablettes Galaxy devant recevoir la mise à jour très attendue d’Android 11 est énorme, nous avons donc décidé de regrouper les appareils Samsung par chronologie.

Vous pouvez trouver ci-dessous tous les téléphones et tablettes Galaxy qui recevront les mises à jour d’Android 11 (via TizenHelp) d’ici le troisième trimestre 2021. Gardez à l’esprit que ces délais peuvent changer, mais au moins vous aurez une idée des plans Android 11 de Samsung.

Décembre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy M11

Juillet 2021

Août 2021

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10s

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A 10.1

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Septembre 2021

Ainsi, alors que le Galaxy S20 sera le premier à obtenir Les mises à jour d’Android 11 en décembre, janvier sera le mois le plus chargé pour Samsung, car pas moins de 9 appareils devraient recevoir la mise à jour. Il y a une autre information importante qui mérite d’être mentionnée: la feuille de route d’Android 11 a été officialisée par Samsung Egypte, de sorte que la mise à jour pourrait arriver légèrement plus tôt / plus tard dans certains pays.