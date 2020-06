Samsung propose de nouvelles réductions intéressantes sur les séries Galaxy S20 5G et Note 10, ainsi que des Galaxy Buds + gratuits

Galaxy S20 Ultra (gauche), Note 10+ (droite)

Si vous avez été récemment sur le marché pour un ultra haut de gamme Le smartphone Samsung est sorti au cours des neuf derniers mois environ, il y a de fortes chances que vous ayez déjà appuyé sur la gâchette, obtenant une grande remise dans le processus grâce à des goûts de Microsoft ou Amazone.

Mais si vous n’avez pas encore fait votre choix pour une raison quelconque, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil au nouveau lot de tueur Galaxy Note 10 et Galaxy S20 du vendeur du combiné. Nous parlons de toutes les familles phares, rappelez-vous, y compris les La variante Note 10+ compatible 5G et le S20 Ultra 5G, extrêmement puissant et sans vergogne.

Chaque modèle est actuellement marqué par un montant fixe de 150 $, ce qui peut ne pas sembler beaucoup … jusqu’à ce que vous réalisiez que vous pouvez également ajouter une paire gratuite de Galaxy Buds + à votre commande Samsung.com. Cela porte essentiellement vos économies à un grand total de 300 dollars, et tout ce que vous devez faire est d’obtenir votre appareil préféré de la série S20 ou Note 10 sur un plan de financement de l’opérateur avec Verizon, AT&T ou Sprint.

Malgré les vrais écouteurs sans fil gratuits, vous envisagez de dépenser 850 $ au lieu de 1000 $ pour un Galaxy S20 en ce moment, 1050 $ sur un Galaxy S20 +, 1250 $ en ce qui concerne le S20 Ultra, 800 $ pour un Galaxy Note 10, 950 $ pour une note 10+, ou 1150 $ pour un Note 10+ 5G. Gardez à l’esprit que la gamme complète S20 est équipée d’un support 5G, bien que l’édition spéciale Ultra Wideband compatible Verizon ne fait pas techniquement partie de cette promotion.

Pendant ce temps, puisque vous avez affaire ici à une offre de financement par les transporteurs, vous n’aurez pas à payer intégralement les prix susmentionnés, chacune de ces étiquettes étant plutôt fractionnée en versements mensuels. Le Galaxy Buds + gratuit peut être le vôtre dans l’une des quatre couleurs, allant du blanc au noir, au rouge et au bleu nuage, tandis que les S20, S20 +, S20 Ultra, Note 10 et Note 10+ à prix réduit sont eux-mêmes disponibles en plusieurs accrocheurs travaux de peinture au moment d’écrire ces lignes.

Avant de choisir le bon appareil et de vendre pour vous, il est important de noter que tous ces téléphones sont également en vente à 200 $ de réduction sur leurs prix de catalogue dans des variantes déverrouillées sur la boutique en ligne officielle de Samsung aux États-Unis, Microsoft pouvant vous aider à économiser encore plus avec absolument aucune corde attachée.

Bien sûr, les chaînes porteuses ne sont pas toujours une mauvaise chose, surtout pour les acheteurs qui ne peuvent pas se permettre de dépenser une petite fortune en une seule fois. Et oui, le Les Galaxy Buds + sont également très doux, avec leur autonomie stellaire, une qualité sonore étonnamment solide et un design très confortable.