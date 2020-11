Samsung Private Share utilise la magie de la blockchain pour partager des fichiers en toute sécurité

Vous avez tous entendu parler de la blockchain maintenant. C’est le réseau de transactions de paiement ultra-sécurisé qui a donné lieu à l’engouement pour la crypto-monnaie il y a quelques années. De par sa conception, cette technologie décentralise les données stockées et élimine un certain nombre de risques liés à la conservation centralisée des données. De nombreuses grandes entreprises essaient d’utiliser la puissance de la blockchain, y compris HTC avec son Téléphone blockchain HTC Exodus, et maintenant Samsung semble également sauter dans ce train. SamMobile, la société coréenne travaille sur une fonctionnalité de partage, appelée Private Share, qui utilisera la blockchain pour transférer en toute sécurité des fichiers entre appareils (par exemple, deux téléphones Galaxy Note). Samsung a déjà introduit la fonction Quick Share et il y a un tutoriel soigné sur comment utiliser le transfert rapide de fichiers et le partage privé Galaxy S20 et Note 20 Quick Share fonctionnent de la même manière, du moins en surface.

Le destinataire et l’expéditeur devront disposer de l’application Private Share afin de lancer un transfert de fichiers. L’application aura des fonctionnalités intéressantes comme une date d’expiration sur les fichiers et les messages, ainsi que la prévention du partage. La différence la plus importante est que le transfert se fera sur la blockchain, de sorte que les messages et les fichiers seront protégés contre le reniflement et l’interception des pirates. Il est fort possible que la nouvelle fonctionnalité soit destinée à faire ses débuts avec le Le produit phare du Galaxy S21, nous prévu en janvier.