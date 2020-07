Samsung pourrait suivre Apple en tuant le chargeur de téléphone intégré

Samsung pourrait vendre des smartphones sans chargeurs dès 2021.

Selon des rumeurs, Apple pourrait également laisser tomber le chargeur de la boîte de l’iPhone 12.

Cela pourrait signifier des coûts de téléphone plus bas, mais des prix d’accessoires plus élevés.

Lorsque des rumeurs ont émergé selon lesquelles Apple ne regrouperait pas un chargeur ou des EarPods avec l’iPhone 12, beaucoup l’ont probablement attribué à Apple comme Apple. Maintenant, il semble que les fabricants d’Android adoptent une stratégie similaire.

Selon la Corée, ETNews (h / t SamMobileSamsung envisage de vendre ses smartphones sans chargeurs intégrés dès l’année prochaine.

Bien que le fabricant coréen n’ait pas confirmé la nouvelle, il est possible que la réduction des coûts soit l’une des raisons de la décision. Les prix des smartphones ont grimpé en flèche au cours de la dernière décennie grâce à la hausse des prix du matériel. Le Galaxy S20 Ultra a été lancé à 1499 $, de nombreux autres fabricants poussant et franchissant la barrière de 1000 $ avec leurs produits phares actuels.

Des entreprises comme Apple et Samsung pourraient également utiliser l’excuse des utilisateurs ayant des adaptateurs d’alimentation hérités des achats de téléphones précédents. Cela peut être vrai pour certains passionnés, mais les nouveaux entrants dans l’espace smartphone peuvent ne pas être dans la même position.

Voir également: Si vous achetez un S20 Ultra pour 1399 $, vous devez payer un supplément pour un chargeur 45W

Vous pourriez également faire valoir que l’élimination des chargeurs intégrés n’est qu’un autre générateur de trésorerie accessoire pour l’entreprise. Samsung a déjà été critiqué pour avoir vendu un chargeur rapide de 50 $ à 45 W pour le Galaxy S20 Ultra tout en n’incluant qu’un chargeur de 25 W dans la boîte.

Abandonner le chargeur pourrait normaliser davantage la pratique de facturer des frais excessifs pour les accessoires essentiels. Cela ne mènera probablement pas non plus à des prix de téléphone sensiblement moins chers, mais à des adaptateurs d’alimentation plus chers.

Dans un sondage que nous avons réalisé plus tôt ce mois-ci, 77% d’entre vous étaient en colère contre le fait qu’Apple n’inclue peut-être pas de chargeur avec l’iPhone 12. Nous ne pouvons pas imaginer que vous seriez heureux de la décision prise par Samsung.

Dites-nous ce que vous pensez de l’avenir possible sans chargeur de Samsung dans notre sondage rapide ci-dessous.