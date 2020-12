Samsung pourrait finir par aider Apple à améliorer considérablement la gamme de caméras sur les futurs modèles d’iPhone

Selon la version anglaise d’ET News, Apple recherche des fournisseurs capables de livrer des «caméras pliées». Un tel composant serait utilisé pour améliorer la capacité de zoom optique sur les futurs modèles d’iPhone. L’appareil photo plié a été utilisé par d’autres fabricants, y compris (mais sans s’y limiter) Samsung et Huawei et sont également appelés appareils photo périscopes. C’est parce qu’ils réfractent la lumière comme un périscope et que la lentille et les capteurs sont placés horizontalement au lieu de verticalement.

Apple, selon des sources proches du processus de réflexion de l’entreprise, a déjà eu des discussions avec une entreprise en particulier pour obtenir une technologie brevetée de «caméra pliée» et des brevets. En utilisant le périscope, un futur modèle d’iPhone devrait être «capable de fournir un zoom optique à fort grossissement sans affecter l’épaisseur d’un smartphone. En d’autres termes, même avec un zoom optique plus puissant, l’iPhone n’aura pas nécessairement besoin d’un plus grand bosse de la caméra.

Parmi les sociétés relativement peu nombreuses qui proposent des «caméras pliées», citons Samsung qui l’a utilisé sur le zoom spatial 100x du Galaxy S20 Ultra. Samsung a acquis de nombreux brevets nécessaires pour cette technologie lors de l’acquisition de Corephotonics en Israël l’année dernière. Un responsable de l’industrie des modules de caméra a déclaré: « L’actionneur de type boule est la clé de la caméra pliée, et les brevets relatifs à l’actionneur sont en possession de Corephotonics qui a été récemment acquis par Samsung Electronics. On entend dire qu’Apple n’est pas en mesure de facilement conception de la structure de la caméra pliée en raison de problèmes de brevet. «

Les fournisseurs de modules de caméra d’Apple comprennent LG Innotek, Sharp et O-Film. En fournissant Apple avec des pièces pour « appareils photo pliés », Samsung rejoindrait la chaîne d’approvisionnement des appareils photo iPhone. Mais certains disent que Samsung ne fonctionnera pas avec Apple sur ces appareils photo afin de pouvoir conserver un avantage concurrentiel sur l’iPhone.