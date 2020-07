Samsung pourrait bientôt fournir les pièces iPhone les plus chères

Outre le principal fournisseur de Écrans de la série iPhone 12. à l’exception du 6.1 » 12 Max, Samsung s’est également frayé un chemin dans la chaîne d’approvisionnement d’appareils photo d’Apple, rapporte les médias coréens Le Elec.

Samsung Electro-Mechanics fournira les objectifs pour les caméras iPhone 12, plus particulièrement les objectifs 6P, tandis que l’année prochaine, il fournira des objectifs 5P à 7P pour la série iPhone 13. Le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo a déjà laissé entendre qu’il le serait un modèle d’iPhone 14 qui obtiendra au plus tôt des zooms périscopes, et le rapport coréen confirme qu’ils seront également fournis par Samsung.

Un Apple iPhone 14 2022 avec zoom périscope?

Après avoir acquis les Israéliens de Corephotonics, Samsung a apparemment hérité d’une technologie de zoom optique pliée supérieure, avec «des moteurs à billes au lieu de ressorts», quoi que cela signifie. Le problème est cependant que les deux Apple et LG est poursuivi par Corephotonics pour violation de brevet sur sa technologie de zoom téléobjectif apparue pour la première fois dans le iPhone 7 Plus.

Cependant, en 2014, nous avons sondé Corephotonics sur leur technologie de zoom pour les téléphones réalisée avec deux objectifs, un large, un étroit, réglé à des niveaux différents, et nous en sommes repartis impressionnés, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Corephotonics s’est plaint que le négociateur principal d’Apple se soit même moqué de la viabilité de leurs brevets lors de leurs négociations de partenariat potentiel sur le téléobjectif et d’autres inventions de zoom, affirmant qu’Apple était trop gros pour être poursuivi en justice pour de tels brevets.

Apple possède de nombreux brevets qui décrivent les fonctionnalités de la double caméra sous toutes ses formes et versions, mais la technologie de la startup israélienne semble les précéder. Pourtant, nous ne savons pas quelles conditions Corephotonics avait fixées pour l’utilisation de sa technologie de caméra, car nous savons tous que dans les négociations commerciales, les marchandages de prix peuvent devenir désagréables pour toutes les parties impliquées, et le procès pourrait être un cas de raisins acides pour les Israéliens. Compte tenu de la taille d’Apple, cependant, il aurait pu être parfaitement conscient qu’il peut développer l’idée par lui-même, sans avoir à débourser pour la propriété intellectuelle Corephotonics.

Eh bien, le procès est toujours en cours, et maintenant Samsung possède les brevets et la technologie Corephotonics, de sorte qu’Apple devrait apparemment aller avec le géant coréen en tant que fournisseur pour l’éventuel zoom périscope sur l’iPhone 14, à la fois de la technologie et de la violation de brevet. point de vue. Après tout, Corephotonics travaille depuis des années sur des «technologies d’imagerie à ouvertures multiples», le premier brevet déposé en 2013.

De cette façon, dans à peine un an ou deux, Samsung fournira les pièces les plus chères d’un iPhone d’Apple, à moins que le prix des composants des écrans OLED et des systèmes de zoom périscope ne diminue considérablement d’ici là. Comment savons-nous que les zooms périscopes sont chers? Eh bien, directement de Richard Yu lui-même de Huawei, qui s’est plaint dans une interview que « nous dépensons énormément d’argent là-dessus, nous investissons beaucoup. Les dépenses sur le [P40] la caméra coûte 100 $ [per phone], peut-être même plus de 100 $. C’est trop cher pour être honnête. Le coût du matériel est trop élevé. «

C’est aussi pour le zoom périscope optique plié 5x, et nous frémissons de penser à quel point le périscope 10x dans le Coûts du P40 Pro +. Apple n’est pas du genre à sauter la tête la première dans une technologie nouvelle et non éprouvée, mais attend patiemment en marge pour évaluer l’adoption par les consommateurs et que les prix unitaires baissent avant d’appuyer sur la gâchette et de la mettre en œuvre en masse également.

Cette adoption tardive s’est produite avec les écrans OLED, car cette année seulement, Apple déplacera toute sa gamme 2020 vers la technologie de panneau OLED, mais aussi avec une charge rapide et sans fil, et le zoom périscope pourrait très bien être la prochaine tactique de la stratégie de préservation de la marge bénéficiaire de l’iPhone d’Apple. .