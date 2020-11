Samsung peut expédier le Galaxy S21 avec une paire d’écouteurs sans fil de 150 $ et plus

Selon des sources de Corée du Sud, citées par SamMobile, Samsung prévoit de supprimer les écouteurs AKG du pack de vente au détail du prochain Produit phare du Galaxy S21. Et, comme vous l’avez peut-être deviné d’après le titre, c’est en fait une bonne nouvelle. La société coréenne prévoit d’utiliser le successeur du Galaxy Buds Plus comme alternative et d’associer le Galaxy S21 avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds Beyond (selon la rumeur) Le rapport doit être traité avec un grain de sel sain mais il y a quelques indications que cela pourrait s’avérer vrai. Tout d’abord, Samsung a déposé une marque pour le nom Galaxy Buds Beyond le mois dernier, ce qui signifie que les chances de voir un tel produit sont importantes.

Puis il y a le Série iPhone 12, l’ennemi juré actuel de Samsung. Les derniers appareils iPhone sont livrés dans une boîte spartiate sans écouteurs ni brique de chargement. Cela pourrait être l’occasion idéale pour Samsung d’inclure une paire d’écouteurs haut de gamme et de la frotter sur le visage d’Apple. Si le rapport s’avère vrai, nous parlons d’écouteurs de 150 $ + fournis avec le Galaxy S21.



Les fuites du Galaxy S21 sont partout sur le Web pour le moment. Les dernières informations suggèrent que le prochain L’événement Samsung Unpacked aura lieu le jeudi 14 janvier. Trois modèles feront leurs débuts lors de l’événement en ligne – le Samsung Galaxy S21 Ultra, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21. Normalement, Samsung propose des écouteurs sans fil comme incitation à la précommande avec ses modèles phares, mais cette année, tous les propriétaires de Galaxy S21 pourraient en marquer une paire.

Bien entendu, vous pouvez simplement pré-commander le Galaxy S21 au plus vite, afin d’éviter tout accident et vous garantir les nouveaux écouteurs sans fil. Nous garderons un œil sur le sujet et réagirons très vite en cas de nouveau développement.