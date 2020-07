Samsung partage sa vision de la 6G: taux de pointe de 1 000 Gbit / s, hologrammes, 16K VR, etc.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Samsung a publié un livre blanc sur la technologie 6G.

Il prévoit des vitesses de téléchargement éprouvées par l’utilisateur de 1 Gbit / s et une latence inférieure à dix millisecondes.

Samsung pense que les réseaux 6G pourraient arriver dès 2028.

La 5G a été lancée sur de nombreux marchés, bien que plusieurs grands pays n’aient toujours pas reçu la nouvelle norme de connectivité. Cependant, Samsung n’attend pas. L’année dernière, nous avons appris que la société étendait ses recherches à la 6G et vient de publier un livre blanc pour discuter de sa vision de la connectivité 6G.

Dans le livre blanc, la société prédit que nous pourrions voir le lancement d’une nouvelle norme extrêmement rapide avant la fin de la décennie. Ce serait largement conforme à l’écart entre la 4G et la 5G.

«Pour la 6G, nous prévoyons que l’UIT-R commencera ses travaux pour définir la vision de la 6G en 2021», note Samsung. «Compte tenu de la tendance à accélérer le développement de normes techniques pour chaque nouvelle génération, nous prévoyons que l’achèvement de la norme 6G et sa commercialisation la plus précoce pourraient avoir lieu dès 2028, tandis qu’une commercialisation massive pourrait avoir lieu vers 2030.»

À quoi s’attendre de la 6G

Samsung affirme que la vitesse, la latence et la fiabilité devraient être améliorées en passant de la 5G à la 6G.

«Alors que la 5G a été conçue pour atteindre un débit de données de pointe de 20 Gbit / s, en 6G, nous visons à fournir le débit de données de pointe de 1 000 Gbit / s et un débit de données expérimenté par l’utilisateur de 1 Gbit / s», explique la firme.

Expliqué: Qu’est-ce que la 5G?

Samsung estime que nous pourrions également voir une latence ressentie par l’utilisateur de moins de dix millisecondes et une latence de l’air inférieure à 100 microsecondes (par rapport à une milliseconde pour la 5G). De plus, on s’attend à ce que nous puissions voir une amélioration de 10 fois la fiabilité des services sensibles à la latence (par exemple, chirurgie à distance, intervention d’urgence) par rapport à la 5G.

À quoi pourrait servir la 6G?

Un regard sur 5G (gris) contre 6G (bleu).

La société sud-coréenne évoque également plusieurs cas d’utilisation de la technologie, le premier étant le XR vraiment immersif (AR / VR / réalité mixte). Samsung affirme que le streaming AR sur un écran 8K nécessite actuellement 55,3 Mbps et affirme que l’AR « vraiment immersif » nécessite des vitesses de 0,44 Gbps. La firme affirme également que le streaming 16K VR nécessite des vitesses de liaison descendante de 0,9 Gbit / s, affirmant que les connexions 5G actuelles ne peuvent pas fournir cette vitesse.

Les deux autres cas d’utilisation de la 6G suggérés par Samsung incluent des hologrammes haute fidélité et des technologies de réplique numérique / de jumeau numérique pour reproduire des personnes, des appareils, des lieux, etc. Un hologramme haute fidélité à taille humaine nécessite notamment des débits de plusieurs Tbps, selon l’entreprise.

Samsung suggère également que la 6G puisse être construite en gardant à l’esprit les capacités de l’IA, affirmant que l’IA peut réduire la consommation d’énergie, prévoir et résoudre les problèmes de réseau et améliorer les opérations de transfert.

Il est clair que la 6G est encore loin, mais Samsung n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les entreprises travaillant sur la technologie. Ericsson, Huawei et Xiaomi ne sont que quelques-unes des autres entreprises travaillant également sur la 6G à certains égards.

Le livre blanc de Samsung couvre également une tonne d’autres détails, y compris des informations techniques. Vous pouvez le vérifier en cliquant ici.