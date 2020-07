Samsung One UI 2.5: ce que nous savons jusqu’à présent

La One UI de Samsung a fait ses débuts en 2018 en remplaçant Samsung Experience en tant que skin Android unificateur de la société. Depuis lors, nous avons vu une mise à jour majeure, un certain nombre de correctifs mineurs et une version provisoire (One UI 2.1).

Désormais, alors que la plupart des produits phares de Samsung et des appareils plus récents fonctionnent sur One UI 2.1, la version 2.5 devrait faire ses débuts cette année. Voici ce que nous savons sur la prochaine mise à jour du skin Android de Samsung.

Samsung One UI 2.5: Caractéristiques

Selon un SamMobile rapport plus tôt cette année, One UI 2.5 pourrait apporter d’autres modifications à sa prise en charge des gestes de navigation, notamment en apportant les gestes Android par défaut de Google aux lanceurs tiers.

One UI 2.1 a apporté une multitude de fonctionnalités de caméra à des appareils mis à jour, notamment une prise unique, un hyperlapse nocturne et un mode Pro Video sur certains appareils. Le partage rapide et le partage de musique figurent également dans la mise à jour. On ne sait pas encore ce que One UI 2.5 apportera à cet égard.

Dans un sondage de juin, plus de 90% des répondants nous ont dit qu’ils détestaient vraiment les publicités de Samsung dans leurs applications par défaut, mais il n’est pas clair si la situation s’améliorera ou s’aggravera avec One UI 2.5.

Disponibilité et appareils pris en charge

Attendez-vous à ce que One UI 2.5 fasse ses débuts sur les produits phares de Samsung 2020 avant tout autre appareil, notamment la gamme Galaxy Note 20, le Galaxy Fold 2 (ou Galaxy Z Fold 2) et la série Galaxy Tab S7.

Tweets par leaker Univers de glace et XDA écrivain Max Weinbach le 23 juillet suggèrent que One UI 2.5 arrivera «bientôt» sur la série Galaxy S20. Weinbach a noté que les premiers tests logiciels avaient commencé plus tôt en juillet pour la série S20 et le Galaxy Z Flip également.

Ouaip. Les versions de logiciels ont commencé au début du mois pour les séries Z Flip et Galaxy S20. https://t.co/MlJKAEP2s7 – Max Weinbach (@MaxWinebach) 23 juillet 2020

La série phare actuelle de Samsung ne sera cependant pas la seule gamme d’appareils à voir la mise à jour. Il est probable que les smartphones Samsung récents exécutant Android 10 ou One UI 2.1 puissent recevoir une poussée vers One UI 2.5.

Nous devrons peut-être tracer la ligne pour certains appareils plus anciens. Par exemple, le Samsung Galaxy Note 9 a récemment reçu la mise à jour One UI 2.1, par exemple, mais approche de la fin de son cycle de support de mise à jour majeure de deux ans. Cela inclura probablement aussi la série Galaxy S9.

En ce qui concerne les appareils plus bas dans l’échelle de prix, Samsung a récemment mis à jour le Galaxy A71 et le Galaxy A51 vers One UI 2.1, alors attendez-vous à ce que les Samsung de milieu de gamme reçoivent One UI 2.5 un peu plus tard.

